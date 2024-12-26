獲國際正面肯定 日月光投控連續九年入選道瓊永續指數

全球封測龍頭日月光投控（3711）26日宣布連續9年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，亦同時為台灣第一家連續八年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。全球共71家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」(DJSI World)成份股，最後僅8家企業入選。

日月光於ESG上的長期作為與績效屢次獲得國內外永續評比機構的正面肯定，除DJSI與CDP之外，日月光連續十年入選英國富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、獲MSCI ESG Rating A評級、連續八年入選台灣永續指數成分股，及於國內榮獲17個永續相關獎項，包含TCSA台灣十大典範企業獎、7項永續單項績效獎、永續報告書獎等，同時在天下永續公民獎獲得大型製造業第八名等多項殊榮。

日月光投控張虔生董事長表示，身為全球封測產業領導者，在全球總體經濟受制於產業庫存去化、地緣政治及通膨影響等嚴峻環境之下，集團仍然保持正向積極態度，運用半導體產業鏈的關鍵角色，創造更高效能的智慧連網環境與裝置，利用持續性創新與數位轉型，增進核心競爭力，兼顧企業永續與營運的穩健成長，驅動低碳轉型，幫助人類邁向更便利與永續的智能生活，發揮企業永續價值。」。

在「低碳使命」推動上，日月光呼應2050年邁向淨零排放的承諾與責任，遵循科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）認可的減量路徑，以「碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合」五大行動方針展開淨零行動。目前，我們已有84%廠區使用再生能源或憑證，占總用電量20%，其中12個廠區更達RE100。同時各子公司亦加速進行製程減碳、提升能源使用效率及低碳能源轉型。

在「循環再生」推動上，為因應聯合國《全球塑膠公約》，降低原生塑膠的使用量，進而減少塑膠垃圾對環境造成的衝擊，日月光半導體高雄廠已於2022年成立「塑膠循環中心」，落實以廢塑膠轉化為產品的營運宗旨，2023年的產品化比例從原本40%提升至91％。