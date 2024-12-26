AI體驗不利盲人？ 科技大廠研發視障設備

如何設計友善盲人的AI設備？一項調查指出，由於視障人士的網路使用率較低，恐不利於AI技術的完善體驗，並可能面臨數位歧視。對此，Google、Meta和Open AI等科技公司都推出視障族群適用的數位設備，未來以視障人士為本的AI設計將更為重要。

視障族群難做AI體驗

《衛報》報導，英國皇家盲人協會研究顯示，視障人士相較於一般大眾的網路使用率較低，因此更有可能排除在數位技術之外，甚至不太可能擁有智慧型設備。此外，年齡、數位成本和操作不便成為視障人士使用AI技術的最大障礙，並且隨著視力變化而需要不斷適應。

英國皇家盲人協會主席佩伊表示，人工智慧應有更好的AI代理，尤其在遊戲體驗、虛擬實境和AI驅動的視覺技術上，否則視障族群將無法享有數位工具的便利性，並可能面臨數位歧視。

事實上，人工智慧設計大多都是透過視覺驅動，但卻忽略盲人的需求。對此，佩伊呼籲政府制定相關法律，並指導科技公司的數位設計，有助改善視障族群的AI體驗。

AI代理可減少歧視

《The News International》指出，「AI代理」是透過感測器感知周圍環境，隨後採取相對應行動並做出決策的人工智慧。對此，包括Google、Meta和Open AI等科技公司都推出視障族群適用的數位設備，使AI代理更容易取得並減少數位歧視。

舉例來說，Meta眼鏡系列能協助盲人與AI助理聯繫，透過鏡片描述眼前正發生的狀況；Google Lens智慧功能則提供盲人逐步音訊的導航說明，以協助閱讀文字、辨識周遭的人事物。

然而，在使用者體驗上仍與一般大眾之間存在差距，如何設計以視障人士為本的AI設備，將會是未來政府與科技公司的努力方向。

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