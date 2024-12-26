晶心科發表 D45-SE RISC-V 處理器

晶心科技（6533）今天宣布推出其領先行業的AndesCore D45-SE功能安全 RISC-V 處理器，此處理器以獲得 ISO 26262 ASIL-D（汽車安全完整性D級）認證為目的。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，晶心科推出D45-SE，這是一款高性能 RISC-V 處理器，旨在提供卓越的安全性和可靠性。這證明了公司致力於提供高安全可靠的處理器解決方案。這一成就反映了晶心科對支持汽車產業追求更高安全標準和創新的持續承諾。

D45-SE 與已有經過量產考驗的 D45系出同源，是一款 32 位元、8 級雙發射處理器，支援 RISC-V GCBP 擴展: 包括單/雙精度浮點數、16 位元指令壓縮、位元操作、SIMD/DSP (草案版本) 以及晶心自有的性能增強擴展指令集。此外，它還集成了許多強化功能安全的機制，例如雙核鎖步 （DCLS），此為一個實時診斷安全電路，利用額外的處理器和一組比較器來增強診斷覆蓋率； ECC 用於記憶體軟錯誤保護; 用於確保匯流排資料及地址傳輸正確性的匯流排保護機制; 內核中斷狀態匯流排介面，用於指示處理器內部的錯誤即時狀態資訊；以及 StakSafe，一種保護堆疊的硬體機制。 在性能方面D45-SE保持與 D45 相同出色的6.12 Coremark/MHz。通過這些安全增強功能，D45-SE 可確保容錯能力，滿足對安全應用的嚴格要求。

晶心科表示，D45-SE還支援拆分模式 (Split-mode)，允許兩個內核在配置拆分鎖時可獨立運行。該處理器還提供全面的功能安全支援文檔，幫助客戶將安全功能整合到他們的產品設計中並滿足 ISO 26262 合規性。D45-SE 標誌著一個里程碑，突顯了晶心致力於為汽車產業及其他領域提供領先業界的關鍵任務解決方案的承諾。