積水化學將買鴻海旗下夏普閒置工廠 量產可彎曲太陽能板

台系DRAM廠在經歷不景氣及中國大陸產量激增的夾擊，度過寒風凜洌的一年，明年上半年恐仍處於低迷期，不過，隨AI人工智慧由雲端向邊緣端擴散，由AI捲起的高頻寬記憶體（HBM），也將吹起一股類HBM旋風。這點從近期南亞科技董事會通過入股補丁科技，或許可一窺端倪。 正如古人有云：「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。」這句話似乎也呼應台系DRAM廠此刻的處境。

2024-12-26 10:00