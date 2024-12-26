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積水化學將買鴻海旗下夏普閒置工廠 量產可彎曲太陽能板

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為夏普位於堺市工廠的太陽能電池生產線。路透
圖為夏普位於堺市工廠的太陽能電池生產線。路透

彭博周四報導，積水化學將買下夏普（Sharp）位於堺市閒置工廠建物和設備，計劃2027年開始生產鈣鈦礦太陽能電池。夏普同時宣布以250億日圓出售固定資產給積水化學，交易預計於2025年10月31日完成。

夏普周四股價小漲0.5%，積水化學大漲逾8%。

彭博報導，該公司預計到2027年4月啟動100MW生產線，並於2030年實現達到GW（百萬瓩）的量產能力。

積水化學將另成立一家新公司來營運，由積水化學自己持有86%股份，日本政策投資銀行持有14%。

總投資額為3,145億日圓，因為符合政府綠色供應鏈計畫，享有50%的政府補助。

夏普 投資銀行 日本 綠色 鴻海

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