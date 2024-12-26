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鴻海旗下夏普以250億日圓 出售 SDP 部分資產給積水化學

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）26日表示，已經與積水化學工業株式會社就轉讓本公司所持有的固定資產（位於大阪府堺市堺區的建築物等）達成協議。出售價格為250億日圓（約新台幣52.45億元）。

夏普表示，本公司在推進資產輕量化政策的基礎上，持續處理閒置資產。本次決定將本公司位於大阪府堺市的總部工廠大樓出售予積水化學工業株式會社（包括其子公司）。通過此次出售，我們將努力改善財務狀況，並推動向以品牌業務為核心的事業結構轉型。

夏普在12月20日才宣布，將在堺市擁有的舊電視液晶面板工廠的部分土地和設施出售給日本軟體銀行。預計出售金額約為約1,000億日圓（約新台幣211億元）。軟銀計劃建立人工智慧（AI）數據中心，包括購買用於數據處理的圖像處理半導體（GPU），總投資額可能達到數千億日圓規模。

夏普 新台幣 日圓

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