卓揆見美超微總裁、國瑞董座 盼台灣當綠能與AI領航者

行政院發言人李慧芝昨天表示，行政院長卓榮泰院長於上午接見美超微公司總裁梁見後、台超微公司董事長梁見國、國瑞集團董事長林博文等人，卓榮泰於會中感謝美超微公司響應政府在2019年所提出的「根留台灣加速投資行動方案」，也肯定美超微公司在全球AI領域的影響力，以及台灣人相互合作，對世界貢獻的能力。

梁見後表示，此次回台，除表達對台灣的熱愛與支持，重點是促成與國瑞綠能的戰略合作，並向台灣政府及民眾傳遞信心。他指出，美超微在美國政府及新會計師團隊的支持下，克服了上市風波及調查挑戰，成功重建市場信任。

梁見後表示，如今公司業務穩健，包括輝達（NVIDIA）的穩定訂單，以及馬斯克企業高達60億美元的伺服器採購案，顯示美超微已重回正軌，仍然穩健站在全球Al伺服器供應的龍頭地位，並準備於綠能與算力領域更進一步。

據了解，梁見後與林博文有意攜手合作，在台灣打造全球最大的純綠電算力中心，推動台灣成為國際算力與綠能產業的重要樞紐，吸引全球企業來台投資設廠。該合作計劃涵蓋彰化、雲林、嘉義、台南及高雄、屏東等地，計劃建設多個純綠能算力中心與AI算力園區，建構全球最大領先的高效能算力基礎設施。同樣與會的梁見國表示，雙方的合作將成為綠能與科技結合的典範，並帶動相關產業快速發展。

林博文在會談中指出，國瑞綠能預計將為這項計劃提供穩定且高效的年發電量35億度純綠電支持，此次合作是國瑞綠能實現綠能應用新高度的重要里程碑。他表示，透過與美超微的合作，不僅將強化台灣的國際競爭力，也將進一步提升綠能產業應用層面，創造更多就業機會，並為地方經濟創生注入巨大的活血。

針對國瑞綠能於會中所提與美超微公司合作專案一事，李慧芝表示，政府對企業跨國投資合作向來樂觀其成，卓榮泰並無對個案做出任何指示，而是致力創造台灣整體良好投資環境，卓榮泰已請行政院秘書長龔明鑫和經濟部共同協助相關跨部會協調，期待台灣能成為全球綠能與AI產業的領航者，為永續發展注入新動能。