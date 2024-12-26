業界盼AI應用潮帶動復甦
全球經濟景氣不佳，目前消費性、手機及筆電等終端需求都相當疲弱，使DRAM、NAND Flash產業不論在庫存及報價上都面臨挑戰。業界預估，記憶體產業最快明年下半年才有機會迎來AI應用落地潮，帶動換機需求重新崛起，使記憶體市場重回復甦軌道。
受到全球總體經濟疲弱衝擊，其中，消費性、車用及工業等相關領域更是目前的重災區，記憶體廠為維持基本產業及市占率仍必須持續產出一定產能給予下游模組廠及通路商，在供給明顯大於需求情況下，價格自然就會面臨壓力。
業界指出，當前記憶體模組廠的庫存水位至少有4至5個月以上的水準，即便當前停止拉貨，以現有的市場需求情況下，也可以供給OEM／ODM廠4至5個月的DRAM或NAND Flash需求量，顯示記憶體產業當前面臨的市場窘境。
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