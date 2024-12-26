記憶體景氣 還是沒起色

記憶體產業持續受到消費性市場需求不佳影響，全球NAND Flash控制IC大廠慧榮（Silicon Motion）總經理苟嘉章昨（25）日示警，記憶體產業明年上半年需求仍偏淡，加上在中國合肥長鑫持續成長下，將衝擊整個記憶體產業，代表不論NAND Flash或DRAM仍將需求低迷一到兩個季度，業界認為對南亞科（2408）、威剛、十銓、宇瞻等營運後市備受挑戰。

慧榮為全球NAND快閃記憶體控制器的主要供應商，更是台灣第一間赴美國掛牌的IC設計公司，昨日與新竹台大分院共同舉辦捐贈內視鏡診療設備典禮，苟嘉章會後針對記憶體產業受訪時分析，目前在消費性、工業等市場需求低迷情況下，預期明年第1季的記憶體市場仍將維持淡季水準，最快要等第2季才有機會逐步復甦。

其中，針對NAND Flash產業，苟嘉章表示，明年上半年由於需求仍相對不佳，價格上還是有點壓力，但各大NAND Flash供給廠商當前正全力控制資本支出，因此預計明年供需上將可望達到平衡，2026年將會回到顯著成長的一年。

至於在DRAM產業上，苟嘉章認為，中國記憶體大廠合肥長鑫近日已經開始量產DDR5規格，先前合肥長鑫市占率為2％，預估今年底將會提升到10％，且明年合肥長鑫將有機會開始量產LPDDR5，藉此進軍手機市場，屆時整體市占率更有望達到15％，由於中國市場價格普遍較三大原廠低，因此明年開始將會對DRAM產業造成價格壓力，更可能因此改變手機市場生態。

業界指出，中國記憶體廠一直以來都是市場上所謂的價格破壞者，且開出價格比韓美日等記憶體廠至少低10%至20％左右的價格，藉此打入先前被其他記憶體大廠鞏固的供應鏈，由於消費性、手機又是相對較為價格敏感的產業，因此若僅是內銷中國市場就不會被美國禁令所衝擊，正好中國消費性、手機內銷需求相當龐大，韓美日等記憶體大廠若不願意放棄這塊市場大餅，就須加入這波價格競爭潮，將成為明年記憶體市場的隱患。