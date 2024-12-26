人形機器人商機熱...OpenAI有興趣

在特斯拉和輝達（NVIDIA）開發人形機器人之際，據傳微軟投資的OpenAI過去一年來也已重燃對開發人形機器人的興趣，例如投資Figure和Physical Intelligence等開發機器人軟、硬體的新創公司，並已重組四年前解散的機器人軟體團隊，現在更已提高到新階段：考慮自行開發人形機器人。

法人指出，特斯拉、輝達等大咖均看好機器人是未來AI產業重點，輝達執行長黃仁勳更高喊「AI本質上就是機器人」，讓機器人族群成為市場焦點。OpenAI已靠ChatGPT在生成式AI模型闖出一片天，若後續也加入自研機器人領域，勢必會引發更多大咖跟進，進一步做大市場商機，對台灣機器人相關廠商更為有利。

外媒The Information引述知情人士談話報導，OpenAI考慮自行開發人形機器人，凸顯其雄心不斷壯大，想進攻的領域不只有搜尋、瀏覽器、伺服器晶片、資料中心規劃，如今連機器人領域也想分一杯羹。

不過，其中一位知情人士透露，對OpenAI而言，人形機器人計畫的優先程度似乎低於其他技術與產品，包括受到高度讚譽的推理模型，以及一款能幫助自動化所有類型軟體工程和分析工作的代理程式等。

OpenAI考慮開發人形機器人，也反映該公司發展的另一種模式：似乎將與大客戶或合作夥伴相競爭。

OpenAI今年稍早宣布與Figure結盟，將提供AI模型，供Figure驅動其機器人，此後Figure陸續釋出彰顯其機器人多個新能力的示範影片，包括能完全與人類對話等。