美汰換陸製網通設備鴻海中磊出貨添利多

美國政府再為網通族群捎來利多，繼調查大陸網通巨擘TP-Link，可能使得TP-Link禁售美國，拱手讓出龐大市占，台灣網通廠迎來轉單商機之後，美國總統拜登23日晚間再宣布加碼撥款30億美元（逾新台幣960億元），協助電信業者汰換具有安全疑慮的陸製網通設備。

業界看好，美方強力驅逐大陸網通產品態度明確，鴻海、中磊、啟碁等台廠將優先受惠，出貨動能熱轉。

拜登23日晚間簽署2025財政年度的國防授權法案。這項規模8,950億美元的法案先前已獲參眾兩院跨黨案支持通過，法案內容包括五角大廈政策、國防預算的年度優先事項等。其中有30億美元將撥給聯邦通訊委員會（FCC）的「淘汰更換」方案，以剔除有國安疑慮的陸製網通設備。

FCC方案於2020年擬定，旨在去除華為的電信設備，初期注資19億美元。專家先前估計要填補這個潛在漏洞，還需大約30億美元。

國防授權法案也要求國防部延請獨立第三方機構，研究成立美國網路部隊的可行性，並要評估軍事部門網路部隊的另類組織模式。

據了解，近期據中國大陸背景的駭客對美國電信公司發動大規模網路間諜攻擊，此外，美國也展開調查大陸消費性網通品牌TP-Link的資安疑慮。

法人表示，啟碁、中磊、智易、仲琦、正文等近年直接打入美國電信及有線電視供應鏈，未來美中貿易戰對抗加劇，資安及國安議題持續延燒，乾淨網路議題再起，並且可能從美國蔓延到其他同盟國家與市場，台灣網通廠商都可搭上商機。