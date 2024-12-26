光學廠擁利基 注入新動能
鏡頭紅鏈傳出狀況，相形之下，台灣光學鏡頭廠各擁利基，隨AI視覺擴大應用於自駕車、機器人等應用，為光學族群挹注新成長動能。
光學族群近期成為盤面人氣指標，昨（25）日在亞光（3019）引領攻上漲停板185元後，佳凌、今國光、新鉅科、揚明光、佳能同步亮燈。亞光不僅是特斯拉供應鏈成員之一，也布局機器視覺多年，市場看好，亞光將搭上「機器人之眼」商機，激勵亞光股價今年以來大漲1.63倍。
佳凌在車載鏡頭布局多年，訂單能見度已看到2026年；今國光也積極搶攻智慧眼鏡新商機；新鉅科日前處分台中廠房暨營運總部大樓後，有助於降低生產成本。
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