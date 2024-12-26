快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

特斯拉機器人進擊 台鏈按讚…和大、盟立、環泥同步喊衝

經濟日報／ 記者李珣瑛邱馨儀林薏茹／新竹、台北報導
隨兩大晶片大咖力挺，為特斯拉機器人事業同步催動成長引擎。（路透／特斯拉提供）
隨兩大晶片大咖力挺，為特斯拉機器人事業同步催動成長引擎。（路透／特斯拉提供）

特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創公司xAI，獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）注資，隨兩大晶片大咖力挺，為特斯拉機器人事業同步催動成長引擎，其Optimus人形機器人戰力大加分，可望在市場脫穎而出，和大（1536）、盟立等供應鏈夥伴同步喊衝。

此外，環泥也積極搶進機器人領域，轉投資感測元件廠利永環球已獲北美手機大廠在製程中感測使用，也獲北美電動車大廠AI機器人觸覺應用採用，同步搶搭商機。

特斯拉強攻機器人
特斯拉強攻機器人

台積電董事長魏哲家日前透露，他與馬斯克交流時，雙方談到多功能機器人一定是未來方向，並點名台灣AI應用發展可朝多功能機器人等三大領域發展。輝達執行長黃仁勳也於17日宣布推出生成式AI超級電腦Jetson Orin Nano Super開發者套件，推論效率提升1.7倍，力讚新品最適合部署AI機器人。馬斯克日前也宣布，未來發展重心將從電動車逐步轉向人形機器人Optimus，預計將成為特斯拉未來十年的核心競爭力。

法人分析，魏哲家、黃仁勳、馬斯克才剛釋出機器人是未來重點行業的訊息，輝達、超微即出資力挺馬斯克，為特斯拉的Optimus人形機器人戰力大加分。尤其xAI同獲輝達及超微兩大廠奧援，業界人士看好，將成為後續特斯拉發展人形機器人的一大助力，對供應鏈的拉貨動能也將更為強勁。

業內傳出，特斯拉近期積極在台尋求機器人供應鏈夥伴，由於和大原本就是特斯拉供應商，又投資開發機器人零組件廠盟英，有望順勢成為特斯拉機器人供應商之一。

和大近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域。機器人方面，和大將多年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控（ACM）人工智能系統，將新技術應用在自家產線上。

和大並與盟立共同轉投資盟英公司，主要產品是機器人關節型自動手臂的harmonic零組件，為AI機器人設備打造關節。

盟立在工業用機器人市場耕耘逾35年，去年加入輝達Omniverse技術平台，成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並切入半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨，並持續朝人形機器人市場邁進。

盟立透過台灣及大陸轉投資公司，針對機器人重要關鍵零部件（如諧波減速機、關節模組、靈巧手、一體輪及移動式底盤關鍵模組等），進行產品開發及策略合作。

AI 機器人 特斯拉

延伸閱讀

今年標普500最大飆股不是輝達和特斯拉 是超夯AI公司Palantir

僅花7個月建設！特斯拉上海儲能超級工廠年底完工 工期刷新紀錄

馬斯克：Fed員工多到荒謬

機器人話題火熱 概念股沾光

相關新聞

馬斯克衝人工智慧 輝達超微砸錢挺…台廠迎AI建置大潮

特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創公司xAI公布最新一輪其60億美元（約新台幣2,000億元）募資應募人名單，輝達、超微等兩...

鏡頭紅鏈爆雷 台廠迎轉單…大立光、亞光等可望受惠

大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業內卷嚴重衝擊，「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，業界傳出，連華為集團旗下企業也撐不住...

美汰換陸製網通設備鴻海中磊出貨添利多

美國政府再為網通族群捎來利多，繼調查大陸網通巨擘TP-Link，可能使得TP-Link禁售美國，拱手讓出龐大市占，台灣網...

記憶體景氣 還是沒起色

記憶體產業持續受到消費性市場需求不佳影響，全球NAND Flash控制IC大廠慧榮（Silicon Motion）總經理...

業界盼AI應用潮帶動復甦

全球經濟景氣不佳，目前消費性、手機及筆電等終端需求都相當疲弱，使DRAM、NAND Flash產業不論在庫存及報價上都面...

光學廠擁利基 注入新動能

鏡頭紅鏈傳出狀況，相形之下，台灣光學鏡頭廠各擁利基，隨AI視覺擴大應用於自駕車、機器人等應用，為光學族群挹注新成長動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。