特斯拉機器人進擊 台鏈按讚…和大、盟立、環泥同步喊衝

特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創公司xAI，獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）注資，隨兩大晶片大咖力挺，為特斯拉機器人事業同步催動成長引擎，其Optimus人形機器人戰力大加分，可望在市場脫穎而出，和大（1536）、盟立等供應鏈夥伴同步喊衝。

此外，環泥也積極搶進機器人領域，轉投資感測元件廠利永環球已獲北美手機大廠在製程中感測使用，也獲北美電動車大廠AI機器人觸覺應用採用，同步搶搭商機。

特斯拉強攻機器人

台積電董事長魏哲家日前透露，他與馬斯克交流時，雙方談到多功能機器人一定是未來方向，並點名台灣AI應用發展可朝多功能機器人等三大領域發展。輝達執行長黃仁勳也於17日宣布推出生成式AI超級電腦Jetson Orin Nano Super開發者套件，推論效率提升1.7倍，力讚新品最適合部署AI機器人。馬斯克日前也宣布，未來發展重心將從電動車逐步轉向人形機器人Optimus，預計將成為特斯拉未來十年的核心競爭力。

法人分析，魏哲家、黃仁勳、馬斯克才剛釋出機器人是未來重點行業的訊息，輝達、超微即出資力挺馬斯克，為特斯拉的Optimus人形機器人戰力大加分。尤其xAI同獲輝達及超微兩大廠奧援，業界人士看好，將成為後續特斯拉發展人形機器人的一大助力，對供應鏈的拉貨動能也將更為強勁。

業內傳出，特斯拉近期積極在台尋求機器人供應鏈夥伴，由於和大原本就是特斯拉供應商，又投資開發機器人零組件廠盟英，有望順勢成為特斯拉機器人供應商之一。

和大近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域。機器人方面，和大將多年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控（ACM）人工智能系統，將新技術應用在自家產線上。

和大並與盟立共同轉投資盟英公司，主要產品是機器人關節型自動手臂的harmonic零組件，為AI機器人設備打造關節。

盟立在工業用機器人市場耕耘逾35年，去年加入輝達Omniverse技術平台，成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並切入半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨，並持續朝人形機器人市場邁進。

盟立透過台灣及大陸轉投資公司，針對機器人重要關鍵零部件（如諧波減速機、關節模組、靈巧手、一體輪及移動式底盤關鍵模組等），進行產品開發及策略合作。