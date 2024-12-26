鏡頭紅鏈爆雷 台廠迎轉單…大立光、亞光等可望受惠

大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業內卷嚴重衝擊，「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，業界傳出，連華為集團旗下企業也撐不住，停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭；另一專攻車用鏡頭的陸企也發不出薪水。

鏡頭紅鏈狀況頻頻，法人預期，將使得當地產業重新洗牌，有助恢復市場秩序，大立光（3008）、亞光、新鉅科等台灣鏡頭廠同步迎來轉單商機。

鏡頭紅鏈陸續爆雷

這次傳出停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭的華為集團企業，是三年前震驚業界，吃下日商康達智大陸連雲港廠的鏡頭廠中藍電子。康達智原為iPhone鏡頭供應鏈之一，2021年在蘋果授意下出售連雲港廠，當時傳出大陸鏡頭雙雄舜宇及瑞聲科技（AAC），台廠玉晶光都有意出手買下，最後由中藍電子以黑馬之姿出線。

上述交易案完成後，康達智退出iPhone供應鏈，由舜宇取而代之，中藍電子也因這次併購而在業界聲名大噪，然而，近年因疫情、美中貿易戰等利空因素影響，終端消費市場需求疲弱，手機首當其衝，中藍電子搶親康達智的絢爛迅速歸於平淡，狀況甚至急轉直下。至截稿前，無法取得中藍電子回應。

隨著手機鏡頭產能失衡，尤以大陸戰場最為殺戮，不少二線、三線鏡頭廠在供過於求壓力下，不惜殺價搶單，甚至砍到見骨，業界以「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」來形容產業慘況。

直至去年底隨庫存去化告一段落，大立光及舜宇紛紛調漲5P（五片塑膠鏡片）以上高階鏡頭價格，讓手機鏡頭殺價競爭告一段落。惟今年整體手機市場復甦力道不如預期，儘管蘋果及非蘋陣營各大手機品牌力推新品搶市，手機鏡頭規格升級並不明顯，以iPhone 16系列為例，除了旗艦機種潛望式鏡頭下放之外，其他鏡頭多沿用前一代規格。

市場人士分析，2021年大立光透過專利戰，與榮耀、OPPO、vivo、小米等簽訂長期供貨合約（LTA），取得高階7P（七片塑膠鏡片）、8P鏡頭全數訂單，6P鏡頭取得五成占比，反制舜宇、瑞聲等大陸鏡頭廠，穩固高階手機鏡頭龍頭地位，也確保大立光在中國鏡頭市場的價格及供貨量，以掌握獲利。不過，5P以下的中低階手機市場仍面臨競爭壓力，部分鏡頭廠為求工廠稼動率，不惜殺價搶單，導致做愈多，賠愈多，此次中藍電子因不堪虧損，停止供貨鏡頭，陸續釋出前置鏡頭、3P／4P、FOD鏡頭、物聯網鏡頭等訂單，OPPO、vivo等品牌緊急找台灣鏡頭廠支援救急。

另一家專攻車用鏡頭廠也傳發不出薪水，台廠亞光近年積極擴大菲律賓廠產能，有望爭取更多車用鏡頭轉單。