談2025年台灣經濟 劉鏡清：利大於弊、變動成為新常態

國發會主委劉鏡清25日表示，2025年的經濟成長率約3%~3.2%，利大於弊，預期企業建廠計畫還是很暢旺，明年台商回台投資金額亦可維持在今年的五兆元高標準。未來國家發展，將朝向企業經營模式，而未來四年「變動」將成為新常態。

國發會今舉行年終記者會，劉鏡清表示，預估今年的經濟成長率可達4.2%，在如此高基期下，將是近15年來，僅次於2021年6.72%的次高水準，而在如此高基期之下，明年GDP還能持續拉高至3%，代表多數預測機構都是看好。

劉鏡清還提到，今年是豐收的一年，人均GDP、整體GDP成長，在國際上都有傲人成績。

不過，劉鏡清也提醒，關於明年的經濟情勢，既看到風險，也看到機會，但大家的應變能力，無論是應變速度、回應能力都會很重要。同時，劉鏡清也坦言，的確明年的變動會很大，但商機也不少，尤其是供應鏈發展的商機，再加上我們國家的品牌知名度，已經拉得非常高，因此對於明年的經濟情勢，國發會也做了很多推估跟探討，整體而言利大於弊，且樂觀看待。

此外，談及出口，劉鏡清特別提到，輝達 (NVIDIA) GB200 AI伺服器帶動電子零組件回升，是很驚人的數字，封裝要求都很高，預估需求量到明年第2季會進入大量。

劉鏡清說，AI伺服器GB200的要求高，但也只有台灣廠商較能生產的出來，預期台廠將大舉投資因應，這將成為明年推動我出口重要動能之一。此外，劉鏡清還指出，觀察到從IC設計、封裝測試到組裝都在台灣，台灣資通訊產業幾乎可說是主導全球供應鏈發展，「大家往這裡走的風氣愈來愈高」。

同時，劉鏡清今也就其施政成果，提出12大亮點，包括台灣經濟展望樂觀、五大信賴產業政策、全球攬才計畫，產業控股與海外創新基地政策，國發基金投資績效與投資五大改革，兆元投資國家發展方案，桃竹苗大矽谷推動方案，地方創生廊帶推動，以及國際鏈結推動等。

媒體也關注，劉鏡清明年2月將到美國參加台積電（2330）董事會，是否跟台積電美國廠營運時間有關。對此，劉鏡清回應，營運時間要問台積電，他只是去參加董事會而已。劉鏡清還提到，台積電董事長暨總裁魏哲家上任後，希望每年能有一次董事會在外地召開，明年2月的董事會很早就已排定。