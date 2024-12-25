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台積電美國廠何時營運？劉鏡清婉轉透露1事
國發會今日舉行年終記者會，由於國發基金是台積電的大股東，媒體問及台積電美國廠營運時間，與主委劉鏡清接下來到美國參加台積電董事會，時間上是否有連結？
劉鏡清表示，營運時間要問台積電，他只參加董事會。他解釋，台積電董事長魏哲家上任後，希望有一次董事會在外地，此次董事會在美國，也是很早就排定的。
台積電尚未宣布美國亞利桑那州晶圓廠的具體啟用時間，一般認為應會等到新任美國總統川普上任時，意即明年1月中左右。
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