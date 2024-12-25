台積電、全聯來挺！施振榮：灣聲音樂會要跟維也納齊名

灣聲樂團2025年新年音樂會將於1月登場，宏碁（2353）創辦人施振榮兼任灣聲後援會會長，鼓勵企業挺文藝，今年共同製作新年音樂會，在他號召下，贊助企業家數也創19家新高，灣聲2023年與2024年連續兩年海外演出，2026年更將登維也納音樂廳最高殿堂「金廳」及柏林音樂廳演出，朝進攻全球10大音樂廳目標前進。

施振榮也是灣聲2025新年音樂會共同製作人，他表示，今年是第七年舉辦新年音樂會，目標20年後灣聲新年音樂會可以跟維也納新年音樂會齊名，各代表東西方音樂文化。

在施振榮號召下，今年新年音樂會贊助企業家數也創新高，包括台積電（2330）文教基金會、富邦集團、台電（9963）、台灣高鐵（2633）、中油（1328）、中華電信（2412）、全聯、宏碁、宏碁基金會、蝦皮購物、技嘉（2376）教育基金會、聚陽（1477）、信義房屋（9940）、建大輪胎（2106）、東元科技（1504）、陸府生活美學及藥華醫藥（6446）。

灣聲國際是台灣2022成立的第一家音樂演奏新創，由宏碁創辦人施振榮領投，邀集科技、金融業等18位企業家集資3,000萬元成立，施振榮並自嘲是啦啦隊長，鼓勵藝文與企業合作，灣聲除每年10場定期音樂會，也受邀演出，2022年起更首度受邀赴美西演奏，而2024年除美東、加拿大，也首度登東京三得利音樂廳演奏，並受邀台積電基金會邀請在熊本巡迴演出。

灣聲成立以來設定的目標是在全球10大音樂廳演奏，2026年目標將登維也納音樂廳，及德國柏林音樂廳，10座音樂廳中將完成3座目標。

台灣首家為樂團成立的新創公司灣聲國際，由宏碁創辦人施振榮領投，邀集科技、金融業等18位企業家集資3,000萬元成立，股東包括台新金（2887）董座吳東亮、宏碁共同創辦人黃少華、南京資訊董座吳宗寶等，董事長為李哲藝，黃少華兼任灣聲國際副董，為社會企業。

灣聲執行長陳冬梅表示，台灣科技力備受國際肯定，要科技的台灣也要文化的台灣，但台灣市場不夠大，故也需要發展海外市場，爭取企業支持，灣聲不靠政府補助，全靠自己演出及企業贊助邀請，灣聲提供票券及藝術價值，利用這樣的商業模式經營成長。

灣聲目標是10年內攻佔全球10大音樂廳，以演出台灣人創作的音樂、以台灣為素材創作的音樂為主，採演奏古典及管弦樂路線，在國內外推廣台灣的音樂歌謠，每年固定在元旦舉行「新年音樂會」、另有「臺瘋」經典流行音樂會。