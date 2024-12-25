AI是萬能的？專家指「大眾過度期待」：AI只能做人類專家會的事
AI時代來臨，真的什麼都能能做嗎？專家認為，大眾對於AI的能力存在過度期待的現象。
大數據公司技術長、台大電信博士孟令三指出，AI 並非萬能，其本質是將人類知識和經驗轉化為程式碼，實現自動化執行。換言之，AI 能做到的，一定是人類專家也能做到的。
針對AI防制假訊息或假民調時，孟令三表示，首先應釐清哪些環節是人類專家可以判斷真偽的，才能進一步評估AI技術的應用可行性。
孟令三說，以假帳號偵測為例，透過分析帳號行為、發文內容、社交網絡等特徵，專家可以判斷帳號真偽。AI 可以學習這些判斷規則，自動化地進行大規模偵測。同理，在民調領域，若能建立一套由專家制定的可信度指標，AI 就能協助自動化評估和判別。
孟令三接受中華傳播管理學會的研究訪談提出建議，要整合來自於政府、機構、媒體等多個來源的公開數據，才能建立 OpenData 資料池，這有助於交叉比對以及判別資料的正確性。AI技術的應用可以提供有效的工具和方法，但更重要的是建立一套科學、客觀、透明的評估機制，並提升大眾的媒體識讀能力。
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