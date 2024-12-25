快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

昕力推AI端點異常偵測系統新品 四大產品線成形

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

數位轉型軟體開發商昕力資*（7781）25日宣布，推出全新企業軟體gadoScout，其為一款以AI為技術核心的端點異常偵測系統，利用AI智能分析潛在威脅，協助企業內部IT團隊針對營運關鍵系統進行監控及異常自動告警。

昕力指出，gadoScout可有效降低維運團隊的人力負擔，提升警報準確度，並幫助企業在網路威脅發生前做好預防措施，提升企業IT營運效率。

昕力總經理葉怡蘭表示，此次正式推出gadoScout後，昕力四大產品線也逐步成形，年底我們在越南河內也將舉辦GreenSwift碳管理平台正式發表會，邀請多家指標性國際策略合作夥伴共襄盛舉，持續將MIT精品共同推展到海外。

昕力gadoScout的異常偵測功能，透過先進的演算法，採用機器學習（ML）技術，通過行為模式分析，判斷是否發生異常流量及潛在威脅，能夠7x24全天候監控系統，相比傳統依賴靜態規則的做法，gadoScout能更有效識別各類攻擊模式並減少誤報的機率，讓企業內部的維運團隊，提前定位潛在問題，並制定應對方案。

gadoScout AI智能根據企業特定業務場景訓練專屬模型，並通過持續學習進一步提高偵測準確率，其彈性架構能快速擴展，滿足不同企業差異化的情境。

AI 演算法 軟體

延伸閱讀

川普私密搬上大銀幕！本人氣炸屢阻攔　導演：歡迎面聊

科博館恐龍穿蛙鞋背氣瓶 潛水裝盼傳達環境永續

數位浪潮來襲！資誠助攻無店面零售業轉型掌先機

校區轉乘不便 長庚大學學生研發共乘共享APP達經濟環保

相關新聞

北北桃招手晶片大廠 業界人士坦言：土地非最大問題

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）據傳有意在台北設置海外總部，消息一出，北北桃三市不斷揮手盼吸引目光。首都台北...

SHARP AQUOS R9 pro 開始預購 明年1月9日盛大上市

鴻海（2317）旗下夏普AQUOS R9 Pro手機即將於2025年1月9日盛大上市！AQUOS R9 Pro搭載了由徠...

台灣美光台中第三辦公大樓 今舉行點交暨啟用典禮

台灣美光台中第三辦公大樓今進行點交暨啟用典禮，為台灣美光擴大在台徵才的具體行動，也彰顯美光在台灣持續深耕發展的堅定決心。

訊連「小金雞」與電商Farfetch談妥 將收購旗下Wannaby

軟體研發商訊連科技（5203）旗下玩美移動25日宣布，團隊已跟全球奢侈時尚電商平台Farfetch達成協議，正式收購專注...

工研院開放網路助台揚獲美政府近3,500萬美元補助 啟動第三波輔導　

工研院在經濟部產業發展署指導下，協助臺灣新竹科學園區廠商台揚（2314）科技提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Publ...

聯電40元關卡能撐住？接單利多來了 但外資連12天賣超13萬張「真能破底翻」？

美國總統當選人川普即將在明年1月重返白宮，繼台積電(2330)在美國蓋晶圓廠之後，有媒體報導，聯電(2303)也將赴美國設廠，AIT在11月曾到聯電新竹總部，市場盛傳主要是希望聯電也能前到美國設廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。