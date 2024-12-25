昕力推AI端點異常偵測系統新品 四大產品線成形
數位轉型軟體開發商昕力資*（7781）25日宣布，推出全新企業軟體gadoScout，其為一款以AI為技術核心的端點異常偵測系統，利用AI智能分析潛在威脅，協助企業內部IT團隊針對營運關鍵系統進行監控及異常自動告警。
昕力指出，gadoScout可有效降低維運團隊的人力負擔，提升警報準確度，並幫助企業在網路威脅發生前做好預防措施，提升企業IT營運效率。
昕力總經理葉怡蘭表示，此次正式推出gadoScout後，昕力四大產品線也逐步成形，年底我們在越南河內也將舉辦GreenSwift碳管理平台正式發表會，邀請多家指標性國際策略合作夥伴共襄盛舉，持續將MIT精品共同推展到海外。
昕力gadoScout的異常偵測功能，透過先進的演算法，採用機器學習（ML）技術，通過行為模式分析，判斷是否發生異常流量及潛在威脅，能夠7x24全天候監控系統，相比傳統依賴靜態規則的做法，gadoScout能更有效識別各類攻擊模式並減少誤報的機率，讓企業內部的維運團隊，提前定位潛在問題，並制定應對方案。
gadoScout AI智能根據企業特定業務場景訓練專屬模型，並通過持續學習進一步提高偵測準確率，其彈性架構能快速擴展，滿足不同企業差異化的情境。
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