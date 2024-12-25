SHARP AQUOS R9 pro 開始預購 明年1月9日盛大上市

鴻海（2317）旗下夏普AQUOS R9 Pro手機即將於2025年1月9日盛大上市！AQUOS R9 Pro搭載了由徠卡相機公司（Leica Camera AG）監修的標準、廣角和望遠三鏡頭構成的「Vario-Summicron」相機系統，每個鏡頭均配備5030萬畫素高精細影像感測器，主鏡頭更配備業界最大1/0.98英吋(大於1英吋)的大型感光元件，夜拍超有感。

此外，搭載最新的Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform的CPU，12GB/512GB大容量記憶體，以及相機環加上超導熱坂（Vapor Chamber）的雙散熱系統，即使同時運行多個高容量應用程式，也能確保流暢運行。AQUOS R9 Pro的全新相機快門鍵設計，提供如數位相機攝影的體驗。

影音部分配置了大型箱型揚聲器，並將上方揚聲器箱結構金屬化，可增強音壓，為您帶來震撼的音效體驗。螢幕採用1到240Hz的可變驅動Pro IGZO OLED顯示技術，解析度提升至Quad HD+，提供高精細且具臨場感的視覺效果。此外，手機還配備了夏普獨有的生成式AI功能「留言助手」，讓您的通話溝通更加便利。

這款徠卡專業級旗艦手機將首批推出400套限量「SHARP AQUOS R9 Pro風格經典禮盒」，供首批購買客戶上網登錄兌換（數量有限，送完為止）！無論您是專業攝影愛好者、對藝術、時尚有一定品味的人，或者想在新年換一部徠卡旗艦手機來餽贈自己與親友，甚至作為尾牙抽獎的最佳好禮，這都是您不容錯過的機會！此外，特別為您準備了為期兩周的R9 Pro預購活動，精選店家和電商通路等您來參與。

本次限量首購大禮包「SHARP AQUOS R9 Pro風格經典禮盒」，價值台幣6,000元，內含：限量Leica徠卡保溫瓶、大螢膜PRO III螢幕保護貼、大螢膜PROIII鏡頭保護貼、專屬設計軍功殼III、長吊繩。風格經典禮盒的登錄兌換連結將於1月9日在台灣夏普官網公告。