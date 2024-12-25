元晶太陽能完成24億元聯貸 加速新型高效太陽能電池暨模組布建

元晶太陽能科技今日宣布，已於昨（24）日完成新台幣24億元聯貸簽約。本聯貸案由合作金庫銀行主辦，並獲得相關金融機構參貸，最終以1.27倍超額認購。聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有10家。

元晶太陽能表示，近期太陽能產業在國內市場遭遇逆風，但元晶在既定耕耘外銷市場的策略下，日本與美國外銷市場近期已有實績與成長，目標力拚減少國內政策不定造成的影響。

今年第3季某國際太陽能研調機構對全球65家太陽能製造商財務健康狀況進行排名，元晶在全球太陽能產業名列第八名，也是台灣太陽能業界最佳名次。再加上此次聯貸銀行的全力支持，元晶營運體質與財務韌性可望持續提升，對追求下個成長動能有極大助力。

元晶為台灣太陽能電池及模組大廠，公司以太陽能電池製造起家，並於102年跨入模組製造領域，專注於生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。太陽能電池正處於技術突破新節點，元晶公司升級TOPCon製程，電池轉換效率高於業界一般25%水準之上，並研發採用鈣鈦礦疊加TOPCon太陽能電池的技術，將轉換效率再提升五成以上，總發電成本也將大幅下降，成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。