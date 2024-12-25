元晶完成24億元聯貸案簽約 劍指全球綠能商機

太陽能模組大廠元晶（6443）於12月24日完成新臺幣24億元聯貸簽約。本聯貸案由合作金庫商業銀行主辦，並獲得相關金融機構熱烈參貸，最終以1.27倍超額認購，總額新臺幣24億元完成募集。

本聯貸簽約係由元晶董事長廖國榮與合作金庫商業銀行張國浩副總經理代表授信銀行團共同完成聯貸合約簽署，聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有10家。

元晶表示，近期太陽能產業在國內市場遭遇逆風，但是元晶在既定耕耘外銷市場的策略下，日本與美國外銷市場近期已有實績與成長，目標力拼減少國內政策不定造成的影響。

今年第3季某國際太陽能研調機構對全球65家太陽能製造商財務健康狀況進行排名，元晶在全球太陽能產業名列第八名，也是台灣太陽能業界最佳名次。再加上此次聯貸銀行的全力支持，元晶營運體質與財務韌性可望持續提升，對追求下個成長動能有極大助力。

元晶公司為台灣太陽能電池及模組大廠，公司成立於99年，以太陽能電池製造起家，並於102年跨入模組製造領域，專注於生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。目前太陽能電池正處於技術突破新節點，元晶公司升級TOPCon製程，電池轉換效率高於業界一般25%水準之上，並研發採用鈣鈦礦疊加TOPCon太陽能電池的技術，將轉換效率再提升五成以上，總發電成本也將大幅下降，成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。

據悉，合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，112年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。基於合庫金控集團支持企業永續發展及配合「臺灣2050淨零碳排路徑」目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助「產業轉型」的ESG機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。