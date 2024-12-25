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Uber Eats併購Foodpanda傳破局！公平會下午5時說明

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
兩大外送平台合併各界均不支持。圖／聯合報資料照片
兩大外送平台合併各界均不支持。圖／聯合報資料照片

Uber Eats宣布將收購Foodpanda台灣業務，公平會日前宣布延長審查到明年3月21日才定案，不過公平會主委李鎂日前遭立委輪番砲轟後，允諾明年1月底前將公布結果。

據傳，公平會25日上午召開委員會議決議，競爭疑慮過大，將禁止結合，不過該結果尚未獲得證實。公平會副主委陳志民未回應、主委李鎂接聽電話後則是不斷強調自己很忙，若有任何最新進度，將會主動對外說明。

據了解，公平會將在下午2時30分發採訪通知，要在下午5時對外說明併購案的最新進度。

併購 公平會

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