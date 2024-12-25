台灣美光台中第三辦公大樓 今舉行點交暨啟用典禮

台灣美光台中第三辦公大樓今進行點交暨啟用典禮，為台灣美光擴大在台徵才的具體行動，也彰顯美光在台灣持續深耕發展的堅定決心。

今日點交暨啟用典禮由美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉主持，台中市副市長鄭照新、立法委員楊瓊瓔、中科管理局局長許茂新、台中市政府經濟發展局副局長李逸安及台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等人也親臨現場參與。

台灣美光表示，這是經購買原優肯科技中科廠進行改裝後讓更多的人員進駐。優肯科技主要從事高分子工程儀器製造，也是台灣首家儀器廠進駐中部科學工業園區的儀器製造廠。

台灣董事長盧東暉稍早受訪時表示，台灣作為美光最大DRAM生產據點以及研發重鎮，繼1β製程DRAM在日本量產後，台灣的1β DRAM進入量產快速爬坡期，將成為2025年最主打的最先進DRAM製程，緊接著1γ製程也將在2025年上半開始量產。

為了因應營運成長目標，台灣美光已啟動新一波徵才行動，並釋出相關職缺，除了台中、桃園廠區外，在日前收購友達台南廠後，目前也開始招募台南廠務擴建人員等。

盧東暉表示，台灣美光員工目前約1.1萬名，未來將需要增聘大量人才，根據規劃，將在未來12個月內可望超聘2000多名員工，涵蓋前後段製程，企業營運及全球團隊等。

美光近來擴大加碼日本投資，預計廣島建設新DRAM工廠，並引入極紫外光刻設備（EUV），計劃2026年動工。

美光強調，在日本將強調DEI（多樣性、公平性與包容性）聘雇模式，尤其著重於女性和國際新聘人才，預計在2025會計年度內，新進人員將達日本所有員工數的15%，而美光在台灣和日本的徵才策略與當地的營運規劃及人力需求相符

近年來半導體產業面臨人才荒，美光表示，台灣地區的人才招募不僅會持續增加實習與留用人員的名額，還將強化非傳統就業路徑的招募，也就是將鼓勵非傳統理工科系畢業生透過外部技能培訓或證照資格進入半導體產業，將帶來更多元的人才組合。

此外，將積極招募海外的半導體人才，因此在台灣每年招募的畢業生中，有20%來自海外招募，長期而言，希望國際人才比重將占在台同仁約10%，招募國家包括越南、印尼和印度。

而日本的海外人才比重更高，預計每年招募的畢業生中，約35%來自海外，其中一大部分的徵才重點地區為中國、馬來西亞、台灣、印度和南韓，進一步提升其全球競爭力。