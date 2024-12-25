快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

人形機器人行星滾珠螺桿扮要角 歐日占先機台廠跟進

中央社／ 台北25日電

市場預期2025年將是人形機器人量產元年，其中行星式滾珠螺桿是人形機器人線性關節關鍵元件，德國、瑞士、瑞典等大廠早已布局，日本廠商積極開發，台廠包括優士特精密、上銀、全球傳動等，在機器人高階滾珠螺桿也積極跟進。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、電動車大廠特斯拉（Tesla）、以及Open AI等，帶動人形機器人產業話題，亞系法人評估，2025年將是人形機器人量產元年。

觀察關鍵零組件，產業人士表示，滾珠螺桿元件其中的行星式滾珠螺桿，能耗減損較少，可負重較多，大幅提升傳動效率和加速度、傳動精度、壽命等，是人形機器人線性關節活動靈巧的關鍵元件，行星式滾柱螺桿已廣泛應用在軍事、國防以及航空業。

產業人士分析，人形機器人每一側需要7支行星式滾珠螺桿，包括上手臂、下手臂、腕部、大腿、小腿等，關節和手掌沒有相關需求，人形機器人全身大約需要14支行星式滾珠螺桿。

法人分析，特斯拉Optimus人形機器人線性關節，可能採行星式滾珠螺桿，不過行星式滾珠螺桿製造設備和加工技術門檻高，製造設備多掌握在日本、歐洲、美國等大廠，且到貨交期超過1年，設備進駐也需要大廠測試。

觀察目前行星式滾珠螺桿主要供應鏈，法人指出，德國舍弗勒集團（Schaeffler AG）以及旗下瑞士商GSA和Rollvis、旗下瑞典商伊維萊（Ewellix），在機器人傳動及行星式滾珠螺桿元件，布局許久。此外，德國博世力士樂（Bosch Rexroth）、日本THK、日本NSK等傳動元件大廠，也積極布局人形機器人高階滾珠螺桿元件。

台灣廠商在高階行星式滾珠螺桿也不缺席，法人指出，優士特精密（U-SCREWS）長期布局行星式滾珠螺桿，羅昇企業也代理伊維萊Ewellix滾珠螺桿產品。此外，全球傳動研發中心持續開發行星式滾珠螺桿產品。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒先前指出，在人形機器人領域，上銀提供減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，檯面上的人形機器人大廠，持續與上銀集團洽商。

上銀 機器人

延伸閱讀

機器人話題火熱 概念股沾光

豐田獨資 建上海電動車廠

所羅門、廣明 認購夯

和大搶鏡 兩檔有看頭

相關新聞

北北桃招手晶片大廠 業界人士坦言：土地非最大問題

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）據傳有意在台北設置海外總部，消息一出，北北桃三市不斷揮手盼吸引目光。首都台北...

SHARP AQUOS R9 pro 開始預購 明年1月9日盛大上市

鴻海（2317）旗下夏普AQUOS R9 Pro手機即將於2025年1月9日盛大上市！AQUOS R9 Pro搭載了由徠...

台灣美光台中第三辦公大樓 今舉行點交暨啟用典禮

台灣美光台中第三辦公大樓今進行點交暨啟用典禮，為台灣美光擴大在台徵才的具體行動，也彰顯美光在台灣持續深耕發展的堅定決心。

訊連「小金雞」與電商Farfetch談妥 將收購旗下Wannaby

軟體研發商訊連科技（5203）旗下玩美移動25日宣布，團隊已跟全球奢侈時尚電商平台Farfetch達成協議，正式收購專注...

工研院開放網路助台揚獲美政府近3,500萬美元補助 啟動第三波輔導　

工研院在經濟部產業發展署指導下，協助臺灣新竹科學園區廠商台揚（2314）科技提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Publ...

聯電40元關卡能撐住？接單利多來了 但外資連12天賣超13萬張「真能破底翻」？

美國總統當選人川普即將在明年1月重返白宮，繼台積電(2330)在美國蓋晶圓廠之後，有媒體報導，聯電(2303)也將赴美國設廠，AIT在11月曾到聯電新竹總部，市場盛傳主要是希望聯電也能前到美國設廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。