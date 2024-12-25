客戶一句話點出技嘉與五哥差別！技鋼明年跨2000億大關

技嘉（2376）集團大金雞技鋼年營收今年上看1800億元，成最大亮點；技嘉董事長葉培城於尾牙指出，他常被問到技鋼跟其他五哥有什麼不同？他強調技鋼是「一條龍」策略，今年更開始推資料中心一站式服務，新增「維運服務」收益，今年5座，明年更多。供應鏈推估2025年技鋼業績至少50%成長，拿到全球前10大伺服器業者門票晉級一哥。

AI伺服器催動電子大廠伺服器業績翻倍跳升，華碩（2357）今年宣告提前3年達成5年業績成長5倍目標，而技嘉旗下伺服器業務技鋼前3季營收約1291.88億元，占總營收65%，照此速度全年業績將超過1700億元，向1800億元挑戰，是去年490億元營收的3倍以上，前三季技鋼EPS高達43.26元，回饋母公司技嘉40.56億元獲利。

葉培城於24日晚間尾牙除大發獎金豪車並宣告每年都會調薪外，他坦言，對明後年不只是營收看好，對盈利也一定看好，只是因為這兩年基期低，一開始會跳躍幅度非常大，明後年則會進入相當成功的成長，一切取決於應用發展能否持續，若持續發展需求一定好，只是技鋼業績「不再動不動就翻倍」，但2～3年內大幅成長是「絕對不用擔心」。

技鋼已經晉級「台灣伺服器5哥」，2025年就將挑戰全球伺服器前10強（門檻營收80億美元），拿到門票，供應鏈推測營收將年增50%，推算超過2500億元。

葉培城笑說，技鋼雖做得很好，但他常被人問的就是：你們跟其他五哥有什麼不同？

葉培城說，不敢說跟五哥們完全不一樣，但技鋼是一條龍服務，有完全不一樣的市場跟業務做法，且從雲端伺服器到地端伺服器AI Top（1月發表上市），到工業電腦應用都跟AI相關。

一家客戶即透露，技嘉跟其他伺服器供應商PK，除輝達伺服器，還能做到完全滿足網路連線穩定度及頻寬等要求，完成驗證，反之「哥兒們」則擅長硬體，對連網驗證、電力供應穩定等周邊設施不擅長，客戶對技嘉唯一的批評是：價格上有所堅持。

技術底子厚也讓技嘉打入台積電（2330）資料中心，雙方合作浸沒式水冷解決方案。技嘉成立網通部門24年，業績從初期表現平平到如今順勢揚升，除外部力量，外界不知道的是，技嘉沈潛多年的網通技術，正好滿足超級運算中心SuperPod的要求。

技鋼2023年1月分拆獨立，目前700人，專注伺服器業務，2023年成立首年營收490億元，今年是營運第二年。技鋼人力僅佔技嘉集團3分之1，但業績正好相反，貢獻集團3分之2營收，板卡品牌業務，今年主機板持平，繪圖卡業績增20%。

技嘉的伺服器客戶多屬於各區域二線資料中心業者，客戶類型包括各地機關行號研究中心、醫院或半導體廠、政府、加密貨幣礦業等等，客戶分散，訂單規模不一，聚沙成塔，加上早期就跟輝達從初代TESLA GPU開始合作起，使得技嘉跟輝達建立密切革命情感。

而葉培城強調的一條龍服務，他解釋，同業專注ODM及OEM業務，但技嘉不一樣，不僅除上述客戶定位不同，更關鍵在於只交機櫃進去，還會提供解決方案，從建置前期的評估，到產品開發或修改，直到客戶資料中心建置運作驗證完成為止，甚至還包括機房的維運，所以後續還會有持續性維運服務收入，「就是一站式方式，我們全包了！」。

葉培城表示，技嘉是2024年開始新增加此項業務能量，未來會慢慢擴散，不同客戶都希望提供這樣的服務，如此將不再只是「賣斷」，而會有一定長期收益，今年已有5~6座，明年則要看1.客層可否擴大，新客戶跟進2.本身服務量能挑戰。

葉培城表示，畢竟服務跟生產不一樣，必須有足夠人力（尤其是工程師）才能承接服務型態客戶，否則就是得罪客戶。據了解，技嘉在台灣是以自有人力去承接業務，而海外則會視地區跟業務夥伴一起合作。