訊連「小金雞」與電商 Farfetch 談妥 將收購旗下 Wannaby

軟體研發商訊連科技（5203）旗下玩美移動25日宣布，團隊已跟全球奢侈時尚電商平台Farfetch達成協議，正式收購專注於數位沉浸式體驗技術的時尚科技創新公司，並藉此擴展「虛擬試用服務」，並深化時尚市場布局；這項收購為整合先進技術的重要里程碑，玩美移動將透過此次收購，將其創新AI、AR技術延伸至鞋類、包款及更多時尚商品，並與時尚產業策略上的相輔相成。

Wannaby以其為時尚產業量身打造的虛擬試用技術與數位化解決方案聞名，曾為超過30家頂級精品品牌提供服務。透過將Wannaby的創新技術與玩美移動在AI、AR美妝時尚領域的領先能力結合，雙方將重新定義時尚與美容的數位體驗。這項策略不僅強化玩美移動的技術實力，也進一步鞏固其在時尚科技領域的領導地位。

「將Wannaby的技術能量納入我們的產品組合後，我們有信心能夠更加完善數位科技服務，並大幅提升我們在時尚科技領域的深度與廣度，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示。「此次收購亦代表我們正式跨足鞋類與包款等新興時尚品類，展現了我們對不斷創新的承諾，並強化了我們為多元化客戶群體提供卓越價值的能力。」

本次收購也象徵玩美移動與Farfetch建立合作關係的開端。收購完成後，Farfetch將持續運用Wannaby的解決方案，進一步優化其數位購物體驗，反映雙方對時尚科技未來發展方向的一致願景。該收購預計於未來幾個月內完成，實際時間仍取決於常規交割條件。