快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

訊連「小金雞」與電商 Farfetch 談妥 將收購旗下 Wannaby

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影
訊連董事長黃肇雄。記者吳康瑋／攝影

軟體研發商訊連科技（5203）旗下玩美移動25日宣布，團隊已跟全球奢侈時尚電商平台Farfetch達成協議，正式收購專注於數位沉浸式體驗技術的時尚科技創新公司，並藉此擴展「虛擬試用服務」，並深化時尚市場布局；這項收購為整合先進技術的重要里程碑，玩美移動將透過此次收購，將其創新AIAR技術延伸至鞋類、包款及更多時尚商品，並與時尚產業策略上的相輔相成。

Wannaby以其為時尚產業量身打造的虛擬試用技術與數位化解決方案聞名，曾為超過30家頂級精品品牌提供服務。透過將Wannaby的創新技術與玩美移動在AI、AR美妝時尚領域的領先能力結合，雙方將重新定義時尚與美容的數位體驗。這項策略不僅強化玩美移動的技術實力，也進一步鞏固其在時尚科技領域的領導地位。

「將Wannaby的技術能量納入我們的產品組合後，我們有信心能夠更加完善數位科技服務，並大幅提升我們在時尚科技領域的深度與廣度，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示。「此次收購亦代表我們正式跨足鞋類與包款等新興時尚品類，展現了我們對不斷創新的承諾，並強化了我們為多元化客戶群體提供卓越價值的能力。」

本次收購也象徵玩美移動與Farfetch建立合作關係的開端。收購完成後，Farfetch將持續運用Wannaby的解決方案，進一步優化其數位購物體驗，反映雙方對時尚科技未來發展方向的一致願景。該收購預計於未來幾個月內完成，實際時間仍取決於常規交割條件。

AI AR 電商

延伸閱讀

諾斯壯百貨下市 拚私有化

統一超全台建物流園區

統一打造大型平台uniopen 專家：組電商艦隊劍指momo

獨／利用「折扣碼」發送競選小物抽佣 學姐黃瀞瑩恐轉被告

相關新聞

聯電40元關卡能撐住？接單利多來了 但外資連12天賣超13萬張「真能破底翻」？

美國總統當選人川普即將在明年1月重返白宮，繼台積電(2330)在美國蓋晶圓廠之後，有媒體報導，聯電(2303)也將赴美國設廠，AIT在11月曾到聯電新竹總部，市場盛傳主要是希望聯電也能前到美國設廠。

北北桃招手晶片大廠 業界人士坦言：土地非最大問題

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）據傳有意在台北設置海外總部，消息一出，北北桃三市不斷揮手盼吸引目光。首都台北...

AI功能發酵…i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波

美國知名投資機構Wedbush於23日發布最新報告指出，經確認蘋果iPhone的供應鏈狀況後，看好今年底購物季將啟動iP...

台積電赴美投資會變「美積電」？謝金河分析美政府心態：沒護國神山 美不會那麼偉大

弄清台積電，美積電的疑慮

工研院開放網路助台揚獲美政府近3,500萬美元補助 啟動第三波輔導　

工研院在經濟部產業發展署指導下，協助臺灣新竹科學園區廠商台揚（2314）科技提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Publ...

鴻海揪伴進軍超薄AR眼鏡 為蘋果AI新品訂單做準備

鴻海昨（24）日宣布，攜手英商Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，並計劃在台中建立Micro LED晶圓製程生產線，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。