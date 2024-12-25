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北北桃招手晶片大廠 業界人士坦言：土地非最大問題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達。（路透）
輝達。（路透）

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）據傳有意在台北設置海外總部，消息一出，北北桃三市不斷揮手盼吸引目光。首都台北市也積極盤點優勢，然而，業界人士坦言，公司設廠會有諸多考量因素，但最大問題並非土地，而是電力供應，「整個台灣都面臨用電問題。」

輝達所開出條件是要具備3公頃土地面積，業界人士坦言，「土地其實並非主要問題，最大問題是電力。」他說，外界提到土地成了台北市的問題，但其實總部不見得要很大的腹地，反觀是要用電、用水等，才是對於周遭有沒有干擾。

業界人士說，由於機電需要散熱，用水量大，但台北市有翡翠水庫，水源並非問題，「反倒是用電確實是最大困境。」畢竟資料庫中心耗電量非常大，可說是「吃電怪獸」，但缺電不是只有北部，整個台灣都面臨到用電問題，「不只是輝達，好幾個大廠也考量過。」

不過，業界人士也說，目前對於輝達其他條件不夠清楚了解，公司評估設廠會有諸多考量，台北市是首都，科技業又是需要群聚，北市的供應鏈能接觸到的人又是最快，加上北市府團隊接受力強、具有彈性，這些都是優點。

為此，台北市產業局也展現優勢，產業局強調，除了府級招商投資專案小組，除了「台北市投資服務辦公室」單一窗口外，北市府已由副祕書長成立跨局處專案小組，提供更全面完善的投資招商服務。

產業局也說，台北市積極營造高科技產業聚落，串連南港工業園區、大內湖科技園區及開發中的北投士林科技園區，打造面積達768.5公頃的「台北科技走廊」，而北投士林科技園區是台北市現階段重要推動發展地區，規畫「科技產業專用區」，極具地理位置優勢，適合潛在投資人進駐設廠。

科技業 輝達

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