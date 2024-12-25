NOFO助攻！台揚獲美近3500萬美元補助 帶5G技術再升級

工研院助台揚獲美補助。工研院／提供

微波及衛星通訊系統製造廠台揚（2314）近日成功在經濟部產發署及工研院的助攻之下，獲得美國政府近3500萬美元的投資補助金，而此筆投資也將助力台揚，繼續突破無線創新的界限，為全球移動網路用戶提供最新的無線技術，而工研院25日也宣布，啟動新一波NOFO 3的輔導工作，盼協助更多臺灣企業提案爭取補助，助力網通產業持續創新升級。

工研院指出，臺灣新竹科學園區廠商台揚日前提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）的第二輪補助計畫（NOFO 2），日前正式公布獲選名單，台揚科技成功成為七位獲資者之一，且為臺灣唯一入選廠商，展現臺灣供應鏈於5G開放網路技術上的卓越實力。

工研院南分院執行長曹芳海指出，團隊長期支持臺灣網通產業的創新與發展，推動臺廠積極了解、申請美國推動開放網路政策資源，在NOFO 2計畫補助徵選公告之初，工研院即第一時間掌握資訊、解析補助細則，將要點提供給產業界，並藉美國商務部代表團來臺交流之際洽邀其電信管理局技術顧問，協助臺灣廠商更精準地掌握提案的關鍵要求與重點方向，更進一步協助台揚科技與國內龍頭電信商中華電信策略結盟，共同推動Open RAN技術的部署與應用，均為本提案最終成功獲選的關鍵因素之一。

工研院南分院組長李文欽指出，國際級5G開放網路驗測平台全面提升臺灣供應鏈的技術成熟度與國際接軌能力，平台成立近五年來，持續協助臺灣供應鏈進行產品測試與性能驗證，並積極參與驗測規格的制定，與國際德、英、美驗測平台介接合作，有效協助臺廠拓展國際行銷管道。

李文欽表示，除了目前已公布的臺廠佳績，NOFO 2也針對RU創新化將會有第二批的補助名單預計將於下個月揭曉，而隨著美國公共無線供應鏈創新基金第三輪補助計畫（NOFO 3）公布，工研院已展開新一輪輔導工作，目標協助更多臺灣企業參與國際布建提案、合作開發。

台揚執行長吳永欽表示，團隊與工研院的長期合作，以及在臺美5G開放網絡論壇和2024年5G峰會等國際平台上的積極參與，對塑造全球無線技術的未來至關重要，台揚將持續創新，並賦能美國及全球社區，推動下一代無線解決方案的普及。

根據NOFO 2補助計畫，台揚將在兩年內獲得近3500萬美元的資金支持，專注於開發低能源損耗、高功效的5G技術，除中華電信外，並與其他海外三家知名電信商（MNOs）合作，提供五款大功率Open RAN無線電單元，以支援5G網絡的擴展與升級。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大應用領域，並發展人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、智慧感測等四大智慧化致能技術，以此有效支持四大應用領域發展出，搭配相關應用需求展現創新系統及應用服務價值，促發更多的應用可能，厚植我國產業實力。