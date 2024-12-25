東捷分食 Micro LED 商機

鴻海（2317）集團跨足超薄AR眼鏡，宣布將擴大Micro LED布局，並預計在台中設置相關製程產線，最快明年第4季開始投產，因此相關建廠設備勢必要在近期內快速動起來。法人看好，鴻家軍旗下設備廠東捷（8064）具備關鍵的Micro LED巨量轉移機台自製能力，有望扮演助攻鴻海擴大Micro LED量能、降低成本的關鍵要角。

業界分析，Micro LED過去一直無法普及的主因在於成本昂貴，尤其是巨量轉移以及檢測修補的製程成本一直居高不下，成為許多業者開發產品的痛點，東捷今年因應上述挑戰，已推出全新設備機台，能協助客戶降低成本，目前已獲得不少廠商訂單，並開始逐季出貨。

據悉，東捷研發Micro LED設備已相當多年，並且是Micro LED關鍵製程設備國產化的指標業者之一。

東捷先前透露，旗下新產品Dual Head巨轉接合修補設備能提高產品良率、節省大量材料與能源的耗費，最重要的是可縮短許多時間，以完成一片10吋FHD車用顯示器為例，該設備可將原先5個小時的作業時間縮短為30分鐘，讓許多客戶相當驚艷。

Dual Head巨轉接合修補設備無需任何助焊材料，也不必額外購置加熱設備，即可解決LED晶粒的巨量釋放，同時實現金屬引腳的接合（Bonding）功能，顛覆傳統製程模式，進而大幅簡化生產流程，效率更高。

業界人士指出，目前許多科技巨擘都在積極卡位Micro LED落地量產商機，而鴻海集團本次擴大布局，預料東捷有望扮演吃重的角色，透過提供關鍵機台，大幅提升生產效率。

業界人士進一步表示，從鴻海公布的量產時程來看，估計從現在開始到明年第3季之前，都會是Micro LED相關設備移入、調整、校正的關鍵時間，而東捷為泛鴻海集團成員之一，最有機會取得相關設備訂單。