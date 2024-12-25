東捷分食 Micro LED 商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鴻海（2317）集團跨足超薄AR眼鏡，宣布將擴大Micro LED布局，並預計在台中設置相關製程產線，最快明年第4季開始投產，因此相關建廠設備勢必要在近期內快速動起來。法人看好，鴻家軍旗下設備廠東捷（8064）具備關鍵的Micro LED巨量轉移機台自製能力，有望扮演助攻鴻海擴大Micro LED量能、降低成本的關鍵要角。

業界分析，Micro LED過去一直無法普及的主因在於成本昂貴，尤其是巨量轉移以及檢測修補的製程成本一直居高不下，成為許多業者開發產品的痛點，東捷今年因應上述挑戰，已推出全新設備機台，能協助客戶降低成本，目前已獲得不少廠商訂單，並開始逐季出貨。

據悉，東捷研發Micro LED設備已相當多年，並且是Micro LED關鍵製程設備國產化的指標業者之一。

東捷先前透露，旗下新產品Dual Head巨轉接合修補設備能提高產品良率、節省大量材料與能源的耗費，最重要的是可縮短許多時間，以完成一片10吋FHD車用顯示器為例，該設備可將原先5個小時的作業時間縮短為30分鐘，讓許多客戶相當驚艷。

Dual Head巨轉接合修補設備無需任何助焊材料，也不必額外購置加熱設備，即可解決LED晶粒的巨量釋放，同時實現金屬引腳的接合（Bonding）功能，顛覆傳統製程模式，進而大幅簡化生產流程，效率更高。

業界人士指出，目前許多科技巨擘都在積極卡位Micro LED落地量產商機，而鴻海集團本次擴大布局，預料東捷有望扮演吃重的角色，透過提供關鍵機台，大幅提升生產效率。

業界人士進一步表示，從鴻海公布的量產時程來看，估計從現在開始到明年第3季之前，都會是Micro LED相關設備移入、調整、校正的關鍵時間，而東捷為泛鴻海集團成員之一，最有機會取得相關設備訂單。

LED 鴻海

延伸閱讀

影／超應景！高雄8處小綠人號誌出現耶誕老人 民眾喊驚喜

全光譜貼近自然守護視界！老牌文具品牌推出首款護眼檯燈

台北101耶誕夜點亮「我愛北一女」 校長揭「無法低調」真相

眺望2025／AI應用大爆發 先進電子需求高

相關新聞

AI功能發酵…i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波

美國知名投資機構Wedbush於23日發布最新報告指出，經確認蘋果iPhone的供應鏈狀況後，看好今年底購物季將啟動iP...

鴻海揪伴進軍超薄AR眼鏡 為蘋果AI新品訂單做準備

鴻海昨（24）日宣布，攜手英商Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，並計劃在台中建立Micro LED晶圓製程生產線，預...

鴻海進軍超薄 AR 眼鏡市場 合作夥伴大有來頭

鴻海昨（24）日宣布，攜手英商Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，外界揣測是為蘋果等主流客戶發展AI眼鏡預作準備，也讓...

東捷分食 Micro LED 商機

鴻海集團跨足超薄AR眼鏡，宣布將擴大Micro LED布局，並預計在台中設置相關製程產線，最快明年第4季開始投產，因此相...

戴爾按讚AI PC需求 仁寶、緯創營運吞定心丸

PC品牌廠戴爾（Dell）執行長戴爾接受《財星》雜誌專訪，直言並不擔心AI PC需求前景，「產品更新通常會被低估」，他向...

軟硬兼備 AI PC產業迎好年

AI PC軟硬需求齊發，英特爾新一代AI PC處理器Lunar Lake的終端產品，將於明年放量出貨，訊連等軟體廠也蓄勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。