鴻海進軍超薄 AR 眼鏡市場 合作夥伴大有來頭

鴻海（2317）昨（24）日宣布，攜手英商Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，外界揣測是為蘋果等主流客戶發展AI眼鏡預作準備，也讓Porotech的背景備受關注。

Porotech背後頗由來頭，它是由英國劍橋大學分拆出來的一家公司，由朱彤彤博士、劉穎俊博士和瑞秋·奧利弗教授於2018年共同創辦，經過十年在氮化鎵相關材料和器件應用的研究和開發。公司於2020年1月獲得首筆投資後正式脫離大學體系。

目前Porotech總部位於英國劍橋，並在台灣新竹設立研發中心，是全球半導體創新領域的先驅，致力於推動AR和AI的顛覆性技術進步。

Porotech在技術領域已有一番成就，研發的PoroGaN技術平台及突破性的氮化鎵（GaN）技術，可以提供革命性的Micro LED解決方案，包括全光譜顏色發射和通過Dynamic Pixel Tuning（DPT）技術，實現無與倫比的顯示靈活性。在AI領域，Porotech的先進光子技術重新定義光通訊、共同封裝光學（CPO）、AI 基礎架構、模式識別，以及光學計算和處理等領域的可能性。