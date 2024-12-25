鴻海揪伴進軍超薄AR眼鏡 為蘋果AI新品訂單做準備

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海（2317）昨（24）日宣布，攜手英商Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，並計劃在台中建立Micro LED晶圓製程生產線，預計明年第4季量產，以因應未來全球主流客戶產品相關需求。業界研判，鴻海應是為蘋果擴大AI應用，催生AI眼鏡預作準備，後續有望迎來一波新訂單。

業界指出，AI眼鏡要達到出神入化的功能，AR是必要關鍵，在蘋果積極推動Apple Intelligence，衝刺硬體銷售與軟體服務之際，自然不會在AI眼鏡缺席，AR技術更是重中之重。

以鴻海現在主流客戶為蘋果、輝達等來看，業界研判，鴻海是為了蘋果後續超薄AR眼鏡、甚至當紅的AI眼鏡預作準備，意味蘋果或輝達正催生AI眼鏡，並將委託鴻海生產，鴻海為此超前部署，準備迎接大單，待客戶一聲令下，即可開始生產。

AI眼鏡被視為是AI技術落地的重點指標，目前市面上已有支持語音功能、即時翻譯、導航、拍照等應用的AI眼鏡，隨著AI應用日新月異，業界認為，未來AI眼鏡可望整合更多「你現在無法想到的功能」，由於這項硬體後續想像空間無窮，蘋果已宣示要跨足，AR技術更是當中關鍵。

鴻海表示，將攜手英國新創Porotech進軍AR眼鏡市場，憑藉Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海Micro LED晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片，以及AR眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化AR顯示解決方案，共同推動全球AR與微型顯示技術的發展。

依據雙方合作內容，鴻海將加速在AR與Micro LED的戰略布局，並計劃在台中建立Micro LED晶圓製程產線，預計2025年第4季投入量產。鴻海透露，相關布局，主要為以應未來全球主流客戶產品的相關需求。

鴻海看好未來AR市場，新廠的啟用可望為台灣在AR眼鏡與Micro LED技術的重鎮，也進一步提升鴻海在相關產業中的優勢。

針對這項合作案，鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘表示：「繼去年鴻海在uLED創下業界亮度新紀錄後，我們今年攜手Porotech，進一步將研發成果向量產化邁進，共同引領Micro LED技術的新時代，希望盡速為全球市場帶來輕薄短小高效能的解決方案。」

AI AR 鴻海

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