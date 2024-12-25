AI功能發酵…i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波

美國知名投資機構Wedbush於23日發布最新報告指出，經確認蘋果iPhone的供應鏈狀況後，看好今年底購物季將啟動iPhone 16「超級換機潮」，預估至止於明年9月底的2025會計年度，iPhone銷售將達創紀錄的2.4億支以上。

隨著iPhone 16「超級換機潮」啟動，法人看好，將帶旺台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、穩懋（3105）、和碩（4938）等供應鏈。

Wedbush分析師艾夫斯表示，推估全球約3億支iPhone已超過四年未升級，而增添AI功能給了用戶換機的理由。他最近確認亞洲供應鏈的情況後，認為蘋果將迎接強勁的年終購物旺季業績，「我們相信未來一周購物旺季的iPhone 16成功，將成為蘋果未來12至18個月成長復興的發射台，並且從本季啟動」。

iPhone供應鏈

他預測，蘋果2025會計年度iPhone銷售將達2.4億支以上，創新高，遠高於FactSet彙整分析師預估的2.076億支，超出幅度為2010年度以來最大。

他估計，光在中國大陸，2025會計年度就有1億支iPhone可能升級或換機，「重要的是，Apple Intelligence還沒在中國大陸及許多其他國家推出，預期明年4月是可能的推出時間點」。

蘋果本月稍早推出新版作業系統iOS 18.2，包含Apple Intelligence功能， Apple Intelligence目前只提供iPhone 15 Pro和iPhone 16系列用戶使用。

隨著歐美耶誕假期與中國農曆年將至，加上AI功能加持，市場預料iPhone供應鏈出貨動能有望延續，帶旺供應鏈。

台廠方面，鴻海與和碩為iPhone主力組裝廠。展望本季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，本季營運將繳出季對季、年對年顯著成長的成績單。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，通吃蘋果及非蘋陣營訂單。台積電則為A系列處理器獨家代工廠，法人看好，蘋果iPhone 16 Pro等高階新機銷售動能仍強，加上AI應用暢旺，伴隨其他大客戶新品連發，台積電下半年旺季可期，美元財測有望逐季挑戰創新高。