技嘉：GB300明年下半年有機會出貨 一路看旺到後年

技嘉（2376）搭上AI大浪潮，今年業績篤定創新高，董事長葉培城昨（24）日表示，AI伺服器需求看到2026年無虞，技嘉內部持續對2025年訂下高成長目標，看好營運將隨著產業趨勢一路旺至2026年，並且開始布局當紅的機器人領域。

技嘉昨天舉行旺年會，席開340桌，並邀來藝人與員工同樂，現場還抽汽車等大獎。葉培誠透露，技嘉明年首季將開始出貨輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器。至於是否導入眾所矚目的下世代GB300產品，他說，2025下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

技嘉受惠於AI大商機，今年業績暴衝，前11月合併營收2,475.34億元，較去年同期幾乎翻倍增長，今年合併營收篤定創新高。葉培城認為，AI伺服器需求看到2026年無虞，技嘉對2025年仍訂下高成長目標。

他說，許多人憂慮AI浪潮已經到頂，其實不用擔心，即便短期供應鏈難免出現零組件短缺狀況，但需求兩到三年內不用擔心，而且AI應用五花八門，包括醫療、 車用、 研究教學都有導入AI，並帶動AI蓬勃發展。

葉培城強調，技嘉掌握到這一波整個AI趨勢，推升營運快速攀升，也因為有把握到這個機會，從一開始的AI雲端，到未來的地端和邊緣運算，技嘉有全部產品線，表現也都非常不錯，在台灣企業很少有公司能夠從雲端到地端做得這麼完整，看好公司營運將隨著產業趨勢一路旺至2026年。

葉培城指出，技嘉不是只做單一AI伺服器代工，而是包括資料中心建置解決方案，目前已經建置五座AI資料中心，明年會持續做，其他客戶也會擴大。

葉培誠並預告，2026年是技嘉40周年慶，內部已訂下目標，要把握住這個好機會。技嘉今年以高速成長，明年還是要繼續成長，必須做出很亮麗的成績來慶祝2026年的40周年。

主機板與顯卡等消費性產品業務方面，葉培誠預期明年將繳出雙位數成長的成績單，特別是主板與顯卡，主要是因為AI元素發酵，例如AI PC，以及新一代GPU和CPU問世，都會帶動主機板與顯卡需求。

至於其他新布局，葉培誠透露，已開始與合作夥伴投入當紅的機器人開發，但還在早期階段；車用產品方面，目前還沒有很好，但仍看好未來有相當程度成長機會。

因應「川普2.0」時代來臨後可能引發的新關稅與地緣政治紛擾加重問題，葉培誠表示，目前技嘉AI伺服器生產基地以台灣為主，為因應地緣政治風險，已在美國、德國和馬來西亞設立後段組裝產線，等到電力申請作業完成，明年上半年應該可運作。