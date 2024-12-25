軟硬兼備 AI PC產業迎好年

AI PC軟硬需求齊發，英特爾新一代AI PC處理器Lunar Lake的終端產品，將於明年放量出貨，訊連（5203）等軟體廠也蓄勢待發，陸續將雲端AI功能加載到AI PC地端運行，隨著軟硬兼備，AI PC明年將喜迎好年。

訊連董事長黃肇雄指出，過去AI功能在PC上跑不動，包括威力導演、相片大師等，很多AI功能都透過雲端運行，近一年來受到AI需求驅動，訊連雲端費用也倍數成長。

不過，英特爾Lunar Lake問世為AI軟體廠捎來好消息。黃肇雄表示，訊連AI軟體在Lunar Lake平台運行效能很好，讓使用者在PC效能上真正「有感」。

黃肇雄說明，AI軟體要在AI PC上運行，必須先做特殊「移植」，以訊連目前的生成式AI應用來看，可能僅20%能在AI PC地端運行，更多AI功能要待明年才能逐一搬遷到地端。

據了解，國內外軟體大廠為因應AI需求高漲，陸續將AI功能遷移至地端，但整個調整過程至少需要耗費六至12個月。

訊連今年9月發表首款為AI PC開發的地端生成式AI行銷軟體「Promeo」，看好今未來三年AI PC和生成式AI應用一年比一年好。

軟體業者看好英特爾將AI PC算力大幅提升後，許多生成式AI軟體也因此能落實到地端，提升效率、釋放創意，這是非常大的機會點，重點在於如何將市場餅做大，透過軟硬整合，一同打群架。