戴爾按讚AI PC需求 仁寶、緯創營運吞定心丸

PC品牌廠戴爾（Dell）執行長戴爾接受《財星》雜誌專訪，直言並不擔心AI PC需求前景，「產品更新通常會被低估」，他向負責大公司PC採購的高階主管喊話，「不採用AI PC是錯誤的選擇」。

戴爾高呼看好AI PC需求前景，掃清業界疑慮，主力代工廠仁寶（2324）、緯創（3231）營運吞定心丸，相關半導體元件廠包括義隆（2458）、茂達（6138）、鈺太（6679）出貨動能可望加溫。

戴爾為全球前三大PC品牌廠，AI PC今年問世，戴爾全力衝刺相關市場，重壓高通AI PC處理器並積極出貨。但上月底財測預測不佳，市場對PC市場復甦憂心，也質疑AI PC能否推升PC市場「滿血復活」。

戴爾指出，AI技術發展迅速，但將AI應用到消費者端的設備中仍需時間，從過去經驗來看，產品更新通常會遭低估，對未來需求前景樂觀看待。

戴爾並說，公司的目標是在每次更新中，加入足夠的新功能，讓使用者感受到「是時候要換新AI PC了」，隨著技術成熟，AI將徹底改變PC市場，推動新一輪設備更新潮，更會在雲端運算及企業級應用中扮演重要的角色。但戴爾重壓高通陣營頗受質疑，研調機構先前調查，2024年第3季搭載高通處理器的NB出貨滿一整季，銷售量較上季成長180%，但總銷量僅72萬台，僅占Windows市場的1.5%不到，占第3季全球PC出貨量不足0.8%。

業界指出，高通PC處理器仍面臨機種價格過高及軟體支援生態系不足的問題，品牌商不敢大力推廣，高通已意識到相關問題，目前已計畫推出更平價的AI PC處理器，在微軟大力加持下，生態系支援問題也有望慢慢得到解決，後市發展仍大有可為。

從戴爾主力代工廠表現來看，仁寶原預期第4季PC出貨量將季減高個位數百分比，但受惠接單情況優於預期，仁寶因此上調第4季PC出貨量為季減中個位數百分比，全年估將衰退低個位數百分比。

緯創表示，第4季筆電將較第3季持平或小幅衰退，全年將成長個位數百分比，並預期明年PC出貨量將持續向上。

緯創總經理林建勳指出，今年AI PC滲透率十分有限，但對有意換機的用戶來說，已優先將升級AI PC納入評估，看好AI PC產業明年起將逐步成長。



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