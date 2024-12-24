技嘉赴美找黃仁勳吃飯？ 董座曝：派總座去、一定會碰面

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）24日在南港展覽館舉辦一年一度的旺年會，董事長葉培城也親自到場，面對媒體詢問「是否已經跟輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳約好吃飯？」葉培城也大方承認，這個部分我們會派總經理過去，去找janson（黃仁勳）吃飯，他強調，「他們一定會碰面。」

技嘉作為AI（人工智慧）伺服器供應鏈的一環，也已成功打進輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，並且旗下打造的整機櫃式AI伺服器最快將自明年初起，就可以開始陸續出貨，而旗下H200系列產品也正逐漸放量，公司預期明年在2大產品線的加持之下，整體表現將持續成長，而全年營收也有望繳出雙位數以上的增長。

展望明年AI市場的發展，董事長葉培城指出，自己相信不只是明年會好、就連到後年也都一定會大好，他也預告，技嘉將於明年初推出全新的產品AI TOP，該新品可說是「地端的AI PC」。而在GB200產品線明年首季正式開始出貨後，2大產品帶來的營收貢獻，將助公司保持強勁的成長動能，他直言，未來 2、3年的市場需求都會很大，因此請大家不用太擔心。

葉培城指出，據自己親眼觀察所見，他看好集團未來兩年都會保持很大的成長幅度，並且因為一開始的基期較低，所以那個跳增的幅度，更是非常的驚人，而將市場截至目前的表現綜合評估，自己確信直到明年、後年，整個市場也還是會有相當程度的擴大，雖然可能沒辦法動不動就翻倍，但一定還會有大幅度的成長。