看地緣政治風險 技嘉葉培城：美德馬三國設組裝廠

主機板與顯卡大廠技嘉今日舉行旺年會，技嘉董事長葉培城今日表示，針對川普將重回白宮的地緣政治衝擊，技嘉已預做準備，AI伺服器的布局重點仍會在台灣，但明年美國、德國、馬來西亞也會有組裝廠，廠址已有規畫，但需等待各地電力申請核准，後續會留意設廠進度和市場需求。

技嘉旺年會主題為「技嘉未來啟新路，AI智創展宏圖」，現場席開超過300桌。葉培城表示，相當看好未來發展，他認為公司「未來還會有很大、很大的機會」，明年雲端伺服器AI伺服器出貨後，技嘉從雲端到地端AI都能提供一條龍服務，就像今天的主題『技嘉未來啟新路，AI智創展宏圖』一樣，技嘉要讓AI無所不在。

輝達的GB200將於明年首季出貨，GB300則是明年下半年出貨，葉培城說，技嘉在AI伺服器市場擁有完整的解決方案優勢，子公司技鋼也有一條龍的統包方案（Turnkey Solution），這樣的商業模式已經成為趨勢，預計明年會有大幅度的雙位數成長。他預估AI浪潮至少會持續2至3年，因此看好技嘉營運可旺至後年。

對於明年業績展望，葉培城期勉，2026年適逢技嘉40周年，未來2年要努力成長。