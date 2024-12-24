OPPO Find X8 系列補捉張惠妹 ASMR Maxxx 演唱會經典畫面
歌手張惠妹ASMR Maxxx演唱會上周末在台北大巨蛋熱力開唱，OPPO表示，作為ASMR Maxxx演唱會的官方合作夥伴，本次也於演唱會現場設置專屬攤位，讓消費者第一手感受Find X8 Pro的影像魅力，周末吸引破千位粉絲前來體驗。
OPPO並邀請知名藝人攝影師三角持Find X8 Pro拍攝演唱會花絮，運用四顆5000萬高畫素鏡頭，搭配3倍、6倍潛望焦段，在演唱會的低光源、複雜雷射光效果下，輕鬆捕捉色彩鮮明、亮暗細節豐富的經典美照。
OPPO攤位以一席黑、紅色系打造ASMR風格，現場設有旅拍神機Find X8 Pro讓消費者第一手體驗，除了可以在攤位上拍下時尚拍貼照，也可直接借機拍攝演唱會，上周末即吸引破千位妹粉打卡體驗，手機借用場場爆滿。
OPPO表示，OPPO官方攤位將持續於ASMR Maxxx演唱會12月28日、12月29日、12月31日場次開放，歡迎消費者前往體驗。包括在OPPO攤位使用Find X8 Pro拍照，完成指定任務再送ASMR限定時尚拍貼；現場借用Find X8 Pro拍攝演唱會，完成指定任務再送ASMR Maxxx演唱會專屬聯名禮。
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