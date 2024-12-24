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輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入

中央社／ 台北24日電

輝達供應商技嘉科技董事長葉培城今天受訪表示，技嘉預計明年第1季出貨輝達GB200伺服器，若輝達能如期發表下世代GB300產品，技嘉有望在明年下半年導入。川普明年接任美國總統後，政策可能有變，必須預作準備，或許技嘉海外產能增加的速度會比較快。

技嘉今天舉辦旺年會，席開340桌，葉培城接受媒體採訪指出，目前技嘉AI伺服器生產基地以台灣為主，但為因應地緣政治風險，技嘉已在美國、德國和馬來西亞設立後段組裝產線，等到電力申請作業完成，明年上半年應該可運作。

談到海外產能占比，葉培城說，要觀察市場和客戶需求，尤其美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，美國政策可能有變，必須預作準備，或許技嘉海外產能增加的速度會比較快。

針對車用產品規劃，葉培城坦言，技嘉在這方面比較辛苦，不敢太樂觀，未來會加大布局；機器人技術不打算從頭到尾自行開發，需與其他功能結合。

葉培城在旺年會致詞表示，這兩年經歷大幅成長，技嘉在這一波有掌握到整個AI趨勢，也因為有把握到這個機會，從一開始的AI雲端，到未來的地端和邊緣運算，技嘉有全部產品線，表現也都非常不錯，在台灣企業很少有公司能夠從雲端到地端做得這麼完整。

他提到，2026年是技嘉40週年慶，內部已訂下目標，要把握住這個好機會，雖然今年有這麼大的成長，但還是要繼續成長，必須做出很亮麗的成績來慶祝2026年的40週年。

葉培城說，技嘉能有這麼大的成長，首先要感謝旗下技鋼在AI伺服器的發展，「AI伺服器的業績真的是沒話講」，技鋼提供的伺服器產品是一條龍性質，可以服務客戶，並非接OEM、ODM代工訂單，是完全不一樣的市場和做法。

AI 伺服器 技嘉

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