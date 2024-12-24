南美館藝術教具箱 誠美材助送愛到校園

為促進藝術教育的長期發展與創新，臺南市美術館於今年中推出「藝術教育科技永續計畫」。該計畫旨在推動在地藝術教育，結合友達光電的擬真藝屏技術，讓藝術家的畫作可以忠實呈現並遍及學校及社區等各角落，並探索藝術與現代科技結合的創新方法，為未來世代打造更加多元與具啟發性的學習環境。

該計畫獲得誠美材料率先響應，24日由南美館副館長黃華源帶領團隊與誠美材料科技永續長萬昆泰一同前往，將本次公益方案設計的教具箱送至臺南市長安國小以及龍崗國小兩所小學。教具箱內含有臺南400友達《富盛印象》數位藝術版畫一組（含擬真藝屛）、專屬課程教案兩套、臺南市美術館刊物《府城榮光》套書五套、南美館季刊《覓南美》全套20本。本次計畫不僅是培養學童藝術造詣的根基，更可從書裡藝術家的生命小故事中學習待人處事之道，提供學子從小即有生命觀與價值觀的建立，讓心靈更富裕。

長安國小校長廖佳慶表示，校址位於市郊，學生到美術館參觀的機會不多，有了教具箱進到校園作為老師上課的教具，寒暑放假期間則將於校園玄關展示擬真藝屏，讓學生近距離接觸藝術美學。而龍崗國小校長李啟榮則分享，位於下鯤鯓的龍崗國小雖有百年校史，校舍近年重建看似資源完備，但學生能到市區看場展覽或表演實屬不易，有了這次公益方案的進駐校園，校方可以多元應用到課堂內，家長會會長邱淑媛及教育局督學施宏彥皆特別撥空出席並給予肯定。兩所受贈國小校長皆感謝表示，能讓第一線教育工作人員有更豐富多元的教材內容，使學生從不同的角度認識更多臺灣在地藝術家。

南美館表示，非常感謝誠美材料對臺南藝術教育的熱心，讓南美館這些優秀的研究成果與出版品，以及與友達合作的《富盛印象》，皆能送到城郊資源略為匱乏的學校當中，成為作育英才的養分。萬昆泰表示，誠美材料自2005年就投入公益近20年，涉及藝文支持、體育賽事、消防公衛、關懷弱勢等領域，這項合作象徵企業與在地深度鏈結的體現。