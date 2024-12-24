快訊

麥當勞工讀少女遭主管性侵絕望身亡 生前另謀工作慘遭詐9萬、淪人頭戶

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

技嘉地端AI PC下月開賣！董座：2利多助攻 明後年會大好

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）24日在南港展覽館舉辦旺年會活動，展望明年AI市場的發展，董事長葉培城指出，自己相信不只是明年會好、就連到後年也都一定會大好，他也預告，技嘉將於明年初推出全新的產品AI TOP，該新品可說是「地端的AI PC」。而在GB200產品線明年首季正式開始出貨後，2大產品帶來的營收貢獻，將助公司保持強勁的成長動能，他直言，未來 2、3年的市場需求都會很大，因此請大家不用太擔心。

葉培城指出，據自己親眼觀察所見，他看好集團未來兩年都會保持很大的成長幅度，並且因為一開始的基期較低，所以那個跳增的幅度，更是非常的驚人，而將市場截至目前的表現綜合評估，自己確信直到明年、後年，整個市場也還是會有相當程度的擴大，雖然可能沒辦法動不動就翻倍，但一定還會有大幅度的成長。

葉培城坦言，自己認為未來兩、三年市場還是會繼續擴大，不過有很多人看得更樂觀，自己就曾聽到有人說過「未來5年、10年都強」但自己認為，不能只寄望在一種、兩種產品來搶市，真正影響能否勝出的因素，應該取決於「如何應用？」才對，而技嘉透過一條龍的布局，預估若這個市場真的一直不斷的蓬勃發展，那未來需求及整體表現，也將會跟著上升，自己也相當看好這個市場的發展潛力。

事實上，技嘉作為AI（人工智慧）伺服器供應鏈的一環，也已成功打進輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，並且旗下打造的整機櫃式AI伺服器最快將自明年初起，就可以開始陸續出貨，而旗下H200系列產品也正逐漸放量，公司預期明年在2大產品線的加持之下，整體表現將持續成長，而全年營收也有望繳出雙位數以上的增長。

技嘉目前AI伺服器占整體伺服器營收比重超過八成，一般伺服器需求持平，並沒有特別復甦，不過，預期明年一般伺服器會逐步復甦，而技嘉總經理李宜泰日前也在法說會中直言，AI伺服器業務的客戶需求自今年以來就沒斷過，明年能見度亦仍持續看增，並且明年有客戶在一般伺服器採用液冷產品，由於單價相當高，也將增添成長力道。

AI 伺服器 技嘉

延伸閱讀

技嘉 AI 伺服器需求看到2026年 2025年仍將大幅成長

爭取輝達總部落腳 新北：已提供多筆土地供選擇

雲端遊戲熱 台灣大與輝達合作雲端遊戲銷量年增28%

技嘉旺年會「最大獎」提前曝光！豪撒6名車 已超越華碩

相關新聞

技嘉地端AI PC下月開賣！董座：2利多助攻 明後年會大好

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）24日在南港展覽館舉辦旺年會活動，展望明年AI市場的發展，董事長葉培城指出，自己相信不只...

台積電鼓勵員工生育 元旦起將核7天有薪「幼兒照顧假」

台積電去年出生2463名寶寶，佔台灣出生總人口1.8%，台灣每50名新生兒中就有1名是台積電員工的子女，生育力驚人。為支...

台南產業大爆發！南科成長突破雙位數 迎來AMD研發中心

台南市經發局今天年度記者會展現成果，以打造友善投資環境，透過完善的基礎建設與主動協助，吸引國內外企業投資，其中，南科於2...

傳北市缺地讓輝達在台設總部？ 張善政招手：桃園條件都符合

美國輝達（NVIDIA）AI大廠擬在台灣興建海外企業總部，傳出輝達優先屬意台北市，但是苦無符合3公頃土地?對此，桃園市長...

宏碁首登2024年「道瓊永續世界指數」

宏碁（2353）24日宣布登上 2024 年道瓊永續世界指數（DJSI World Index），該指數由標普全球（S&...

輝達傳落腳北市？侯友宜：盼台灣經濟因輝達進入更好

外傳美國AI科技大廠輝達（NVIDIA)海外總部擬設在台北市，台北市長蔣萬安今天受訪表示，有跟輝達密切溝通聯繫，一定排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。