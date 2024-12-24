技嘉地端AI PC下月開賣！董座：2利多助攻 明後年會大好

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）24日在南港展覽館舉辦旺年會活動，展望明年AI市場的發展，董事長葉培城指出，自己相信不只是明年會好、就連到後年也都一定會大好，他也預告，技嘉將於明年初推出全新的產品AI TOP，該新品可說是「地端的AI PC」。而在GB200產品線明年首季正式開始出貨後，2大產品帶來的營收貢獻，將助公司保持強勁的成長動能，他直言，未來 2、3年的市場需求都會很大，因此請大家不用太擔心。

葉培城指出，據自己親眼觀察所見，他看好集團未來兩年都會保持很大的成長幅度，並且因為一開始的基期較低，所以那個跳增的幅度，更是非常的驚人，而將市場截至目前的表現綜合評估，自己確信直到明年、後年，整個市場也還是會有相當程度的擴大，雖然可能沒辦法動不動就翻倍，但一定還會有大幅度的成長。

葉培城坦言，自己認為未來兩、三年市場還是會繼續擴大，不過有很多人看得更樂觀，自己就曾聽到有人說過「未來5年、10年都強」但自己認為，不能只寄望在一種、兩種產品來搶市，真正影響能否勝出的因素，應該取決於「如何應用？」才對，而技嘉透過一條龍的布局，預估若這個市場真的一直不斷的蓬勃發展，那未來需求及整體表現，也將會跟著上升，自己也相當看好這個市場的發展潛力。

事實上，技嘉作為AI（人工智慧）伺服器供應鏈的一環，也已成功打進輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，並且旗下打造的整機櫃式AI伺服器最快將自明年初起，就可以開始陸續出貨，而旗下H200系列產品也正逐漸放量，公司預期明年在2大產品線的加持之下，整體表現將持續成長，而全年營收也有望繳出雙位數以上的增長。

技嘉目前AI伺服器占整體伺服器營收比重超過八成，一般伺服器需求持平，並沒有特別復甦，不過，預期明年一般伺服器會逐步復甦，而技嘉總經理李宜泰日前也在法說會中直言，AI伺服器業務的客戶需求自今年以來就沒斷過，明年能見度亦仍持續看增，並且明年有客戶在一般伺服器採用液冷產品，由於單價相當高，也將增添成長力道。