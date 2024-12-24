技嘉 AI 伺服器需求看到2026年 2025年仍將大幅成長

技嘉（2376）董事長葉培城24日晚間表示，2024年業績歷經翻倍成長之後，人工智慧（AI）伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長，大比例幅度成長是跑不掉的，尤其AI已經從雲端、發展到地端，甚至到邊緣AI，已經形成完整的生態鏈，技嘉也將發展全方位的AI產品線，搭上AI成長的浪潮。

技嘉今天舉行尾牙，針對明年業績展望，葉培城做出以上表示。技嘉今年第3季產品營收比重，主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。

針對輝達（Nvidia）GB200何時出貨？他說，明年第1季開始出貨。至於是否導入GB300？他說，明年下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

他強調，許多人擔心AI已經到頭，但是不用擔心，未來兩到三年一定大幅成長，有人說10年，這就要取決於應用，若應用持續發展，就會延續，至於短期則要看供應鏈情況，難免零組件有短缺，但需求兩到三年內不用擔心。而且AI應用五花八門，包括醫療、 車用、 研究教學都有導入AI，並帶動AI蓬勃發展。

葉培城說，技嘉不是只做單一AI伺服器代工，而是包括資料中心建置解決方案，目前已經建置五座AI資料中心，明年會持續做，其他客戶也會擴大。

針對如何因應川普2.0？他說，技嘉目前AI伺服器重點產能在台灣，今年到明年，包括美國、 德國、 馬來西亞都會有伺服器後端組裝(L10-L11)廠給當地客戶需求，只要當地的電力申請完成之後，就會開始生產，而且未來美國會做更多準備，以因應川普的變數。

在主機板與顯示卡展望方面，他說，消費性產品包括板卡和顯卡，預期明年預期消費性產品將有雙位數成長，特別是主板與顯卡，主要是因為AI元素的發酵，例如AI PC，以及新一代GPU和CPU的推出，都會帶動主機板與顯示卡需求。