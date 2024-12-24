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趨勢科技在 MITRE ATT&CK Evaluations 評測表現優異

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技公布該公司在最新一輪MITRE ATT&CK Evaluations評測中的優異成績。評測結果反映了趨勢科技在全球威脅情報的領先地位，使其旗艦級平台能偵測所有主要攻擊步驟以及多項類別中的子步驟。

MITRE ATT&CK Evaluations專門模擬已知的惡意行為並重現真實世界的重大攻擊，來評量解決方案偵測針對性攻擊的能力。今年的評測加入了多項較小的模擬來對防禦能力進行更細膩、更具針對性的評量。趨勢科技在每一種情境當中都表現超群，包括模擬針對Linux和MacOS系統的勒索病毒攻擊，以及北韓針對MacOS的攻擊。

網路資安廠商參加評測是為了改善產品，提供資安人員有關其產品能力和效能的洞見。該評測讓資安人員可以更明智地判斷該如何運用廠商的產品來保護其網路。這項評測遵循嚴格透明的方法，採取一種協同合作、針對威脅的紫隊演練測試方式，結合廠商與MITRE的專家在ATT&CK的框架下評估解決方案。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，今年的評測比歷年來更能貼切反映真實世界的情境，這是挑戰、也是契機，趨勢有機會充分展現能為客戶帶來的專業能力。Trend Vision One讓駭客無處可藏。

北韓 資安 趨勢科技

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