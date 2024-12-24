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可移動大螢幕有市場 OVO進軍三實體賣場推閨蜜機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

看好可移動大螢幕商機，智慧視聽品牌新創 OVO 攜手燦坤（2430）、順發（6154）、特力屋三大通路力推視聽影音新物種「閨蜜機」，於全台30間門市實機展示與提供體驗。包括Google認證21.5吋 FHD 智慧觸控螢幕「轉轉閨蜜機」JJ1，以及首款可續航8小時且免組裝的27吋可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1，旗艦新品「推推 AI 閨蜜機」 TT8 預購也進入倒數，即將於2025年1月上市，率先內建視聽裝置罕見的獨立NPU，提供生成式 AI 應用每秒 6 兆次運算的加速性能。

根據台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）於 2024 年11月發布的「聯網電視消費者收視行為調查暨商業生態系白皮書」指出，台灣使用寬頻的家庭中，超過 90% 擁有聯網電視裝置，其中超過 60% 的用戶使用這些裝置觀看串流影音節目，代表越來越多觀眾從手機小螢幕轉向聯網大螢幕追劇看影音，以獲得更佳的視覺體驗。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，從手機轉向聯網大螢幕的趨勢，帶動可移動大螢幕商機，兼顧手機平板的可移動性，又有大螢幕提供更好的觀影體驗，將成未來兩年快速成長的新品類。對閨蜜機系列產品充滿信心，布局高、中、初階三大機型，不論是追求高規格的頂級用戶、要求可移動性的電視族群，還是注重性價比的年輕人，都能在 OVO 找到合適的選擇。

可移動大螢幕適用三大情境，家用娛樂可追劇、看電視、看電影、聽音樂、玩遊戲，還能健身、上課、閱讀、塗鴉、說故事；商用可用於各式門店、賣場或展覽，以及作為學校、補習班或診所的輔具；用在智慧零售是一台超高性能、可移動、可觸控、大螢幕的智慧聯網顯示器，也可運用於智慧醫療、智慧製造等多元 AIoT場景。

螢幕 電視

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