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技嘉2026年將迎40周年 董座葉培城：未來2年還有大成長

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）24日在南港展覽館舉辦旺年會活動，董事長葉培城也登台親自向同仁們發表精神喊話。面對強勁的AI浪潮，他指出，「不管是從公司內部、或者是外界投資大眾，應該都已經看到技嘉的成果，也都知道我們已掌握了這波趨勢」，而技嘉將在2026年迎來成立第40周年，展望未來，葉培城強調，未來兩年還會有大成長，「我們還有很大的機會」。

葉培城表示，「我們這兩年的成績出現了很大幅度的成長，但也相對發生了一些難過的事情，就是跟我非常要好的好朋友、創業夥伴，副董事長劉明雄，於今年8月21日辭世的消息，而他作為跟我們一起攜手創業38年的好夥伴，自己藉此機會讓大陸一起懷念他、感激他，同時也謝謝他在這的38年的奉獻、38年的努力」。

技嘉今年受惠AI伺服器業務暢旺，營收大幅提升，葉培城指出，「這個成果是非常難得的，就算從全台所有的企業裡面仔細尋找，也很少能找到一家公司，能夠從雲端到地端布局的這麼完整，做得這麼徹底，而自己在今年旺年會也訂下1個目標，希望能勉勵同仁們，一起把握住這個機會」。他強調，「雖然今年已有這麼大的成長，但是我們明年還是要繼續成長」。

葉培城分享，外界經常問自己，技嘉跟所謂的「電子幾哥」有什麼不同，他也藉此機會重申，「我們是完全不一樣的存在，事實上，技嘉的產品布局規劃是一條龍的形式，而我們的客戶，也跟那些ODM代工廠的不一樣」。

針對未來發展前景，葉培城表示，「我們在未來還會有很大、很大的機會，而且到了明年雲端伺服器AI伺服器出貨後，我們的觸角也將延伸、擴展到地端來，屆時把整個市場商機，從雲端到地端連貫起來，能夠在未來這個就像我們今天的主題『技嘉未來啟新路，AI智創展宏圖』一樣，讓AI無所不在」。

技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉董事長葉培城。記者吳康瑋／攝影
技嘉旺年會。記者吳康瑋／攝影
技嘉旺年會。記者吳康瑋／攝影

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