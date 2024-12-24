LINE推出LINE POINTS GAME 可玩遊戲賺點數

LINE GAME 24日宣布推出全新型態遊戲LINE POINTS GAME，玩家完成指定任務就能賺取LINE POINTS點數，把虛擬世界遊戲的戰功轉化到現實生活享受。第一款推出的遊戲《LINE接龍高手》即日起全新上線，經典接龍玩法與老少咸宜的休閒趣味遊戲保證讓玩家一局接著一局，玩接龍同時還能解任務拿點數。

LINE POINTS GAME顛覆市場，首創遊戲賺點機制，玩家可重複挑戰通關，賺取 LINE POINTS 點數，過程中如遇到挑戰，可觀看廣告獲得道具獎勵。LINE POINTS GAME遊戲內所有花費都不用玩家掏腰包，反而提供玩家更多賺點的機會。

LINE POINTS是全台民眾愛用的支付方式之一，1點等同1元現金，還有方便轉換、無折抵上限等特性，可於全台57萬個通路使用。全新遊戲模式LINE POINTS GAME讓大家多了賺點的機會，玩家玩遊戲並達成指定任務即可賺取LINE POINTS點數。