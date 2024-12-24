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爭取輝達總部落腳 新北：已提供多筆土地供選擇

中央社／ 新北24日電

國民黨新北市議會黨團今天表示，輝達有意在台灣設立海外總部，要求市府積極爭取。新北市經發局長盛筱蓉表示，已提供多筆逾3公頃土地供輝達選擇，希望爭取落腳新北。

黨團書記長陳偉杰表示，輝達有意在台灣設立海外總部，優先屬意以台北市為據點，但輝達設立總部，至少需要3公頃腹地，新北市擁有的基地環境和交通條件較台北市更理想。

他呼籲新北市政府應該更積極與輝達聯繫，由副市長層級帶領跨局處溝通並成立專案小組招商，以吸引輝達到新北設廠。

黨團副書記長蔡淑君及江怡臻表示，AI上下游關鍵廠商群聚新北，若是能結合總部的地理位置，發展為AI基礎城，對輝達來說也是美事一樁。台北市已成立單一窗口對於招商做好準備，建請新北市府也能盡速建立溝通管道，避免機會錯失。

盛筱蓉向中央社記者表示，市府已提供新店、林口等多筆面積大於3公頃的土地，以及相關優惠措施給輝達公司進行評估。

她表示，市府不僅積極帶輝達公司的代表現地會勘，市長侯友宜更親自參與視訊會議，因此，市府除將持續與輝達公司的窗口保持聯繫，了解其各項投資需求，以爭取落腳新北。

溝通 蔡淑君

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