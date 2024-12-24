台積電鼓勵員工生育 元旦起將核7天有薪「幼兒照顧假」

台積電去年出生2463名寶寶，佔台灣出生總人口1.8%，台灣每50名新生兒中就有1名是台積電員工的子女，生育力驚人。為支持同仁鼓勵生育，台積電育兒照顧再升級，從明年元旦起，增加工作彈性和育兒照顧假，提供家中育6歲以下的子女，每年7天有薪幼兒照顧假，每增加一名6歲含以下子女，就會再加３天，消息一出，工程師直言「大家需要的是假期，這很有幫助！」

台積電為了打造友善多元的職場，鼓勵生育支持同仁在台灣發展，公司內近期揭露台積寶寶3.0計畫，將舉辦說明會與台積電同仁溝通。這項計畫預計從明年元旦起實施，增加工作彈性和幼兒照顧假，提供孕前支持、領養假、親子諮商服務，協助台積電員工來照顧幼兒，一起陪伴台積寶寶茁壯。

其中許多工程師最在意的幼兒照顧，這次增加家中育有6歲以下的子女者，每年可請7天有薪的幼兒照顧假，且每增加一名6歲含以下子女，另增加3天有薪的幼兒照顧假。部分單位也新增12歲之前，每年有7天的居家辦公日。此外，也傳出將提供人工生殖假和凍卵假等，若有領養6歲以下的子女，也可請10天的有薪領養假。