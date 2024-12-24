台南產業大爆發！南科成長突破雙位數 迎來AMD研發中心

台南市經發局今天年度記者會展現成果，以打造友善投資環境，透過完善的基礎建設與主動協助，吸引國內外企業投資，其中，南科於2023年營業額躍居全台科學園區第一，今年1至10月營業額年增率達40.63%，成為唯一突破雙位數的園區。

另包括日本半導體設備製造商台灣荏原、IC設計大廠聯詠科技、美光、AMD等多家國際大廠紛紛進駐，鞏固台南在全球高科技產業的重鎮地位。

此外，七股科技工業區於今年辦理3次土地出售公告，其中前兩次土地在公告期滿前即售罄。經發局也協助民間廠商報編產業園區，促進土地多元化與活化，滿足多樣化建廠需求。透過贏地創新育成基地、SBIR計畫與中小企業服務團等措施，經發局積極鏈結產官學研資源，孵化新興產業並推動企業升級轉型。

展望2025年，柳科三期與沙崙健康園區正在積極規畫中，預計於年底取得開發許可。沙崙智慧綠能科學城將迎來全台首座AI生態園區，並由AMD設立研發中心，預示未來高科技產業的蓬勃發展。

經發局說，因應國土計畫法即將於2025年公告，經發局今年輔導14家業者通過非都市毗連擴展計畫，預計帶來20.68億元投資與913個就業機會。此外，獲國發會補助「公正轉型專案」290萬元及「安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」1.86億元，推動農工共榮發展。

綠能推動方面，台南的光電裝置容量至今年底達4.6GW，位居全國第一，年發電量預估可供143.6萬戶家庭使用。台南市也已完成112處光電案場查核，確保施工品質與職業安全，為永續發展奠定基礎。未來台南將持續推廣屋頂型與複合式光電專案，提升綠電佔比，吸引更多國際企業投資。

展望來年，全台規模最大的燒肉園區「碳佐麻里」已經開幕，三井Outlet二期預計2026年第一季開幕營運。榮獲日本國際先鋒設計大獎 (IDPA Award) 的西市場也將以增添遊憩功能，更具親和力的新歷史場域樣貌，風華再現。