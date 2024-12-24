傳北市缺地讓輝達在台設總部？ 張善政招手：桃園條件都符合

美國輝達（NVIDIA）AI大廠擬在台灣興建海外企業總部，傳出輝達優先屬意台北市，但是苦無符合3公頃土地?對此，桃園市長張善政今天下午表示，「輝達開的條件我們都符合」，市府提出的規劃建議書，輝達也正在看。

輝達有意在台灣興建海外企業總部，傳出輝達優先屬意台北市，如今傳出北市苦無符合3公頃土條件，也讓其他縣市重新掀起爭取希望，張善政下午出席楊梅區四維公托中心、四維親子館及楊梅智愛身心障礙者日間照顧服務中心聯合開幕時，正面回應媒體訪問。

針對媒問及桃園有無符合輝達的3公頃土地，張善政先是說，當初輝達有請桃園市府提送（海外企業總部）規畫建議書，市府也提出規畫建議書，符合輝達的條件。

媒體再問桃園有無符合3公頃土地？對此，張善政說，「輝達開的條件，我們都符合」，市府提的規畫建議書，輝達也正在看。

市議員李家興在一旁表態說，桃園有土地沒問題，歡迎輝達來設總部。張善政聽後再說，「對，歡迎它（輝達）來」。隨後，市府官員表示，市府正密切注意輝達需要的條件，全力爭取輝達來桃園。